배우 이시영이 아들과 다정한 시간을 보내고 있다. 사진=배우 이시영 SNS

배우 이시영이 아들과 다정한 시간을 보내고 있다. 사진=배우 이시영 SNS

배우 이시영이 자녀들과 함께한 가족 여행 사진을 게시했다.이시영은 지난 31일 개인 SNS 계정에 "첫 가족 여행, 너무 좋네"라는 문구와 사진 여러 장을 올렸다. 사진에는 이시영이 두 자녀와 함께 시간을 보내는 모습이 담겼다.사진 속 이시영은 한 레스토랑에서 아이와 웃으며 눈을 마주하는 모습이다. 미소를 지으며 서로를 바라보는 다정한 모자 사이 모습이 시선을 끌었다.자녀들의 일상에 대해서도 언급했다. 이시영은 첫째 아들이 동생을 질투하는 상황을 전하며 "루나 안아주면 아인이도 무조건 안아줘야 함"이라고 적었다. 이어 첫째가 본인을 세 살이라고 말하며 질투를 표현한다는 일화도 덧붙였다.이시영은 2017년 사업가와 결혼해 아들을 얻었으나 지난해 3월 이혼 소식을 전했다. 이후 전 남편과 보관해온 배아를 이식받아 지난해 11월 딸을 출산했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr