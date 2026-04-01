배우 이광수와 이선빈의 데이트 목격담이 나왔다. / 사진=텐아시아 DB

배우 이광수와 이선빈의 한강 데이트 목격담이 나왔다.31일 SNS와 온라인 커뮤니티에는 "이광수와 이선빈이 반려견과 함께 데이트를 즐겼다"는 목격담과 함께 여러 장의 사진이 확산됐다.공개된 사진 속에는 이광수와 이선빈이 한강에서 타인의 시선을 크게 의식하지 않고 여유로운 휴일을 만끽하는 모습이 담겼다.이선빈은 마스크를 착용한 채 돗자리를 펴고 앉아 반려견과 평화로운 시간을 보냈다. 모자와 선글라스를 쓴 이광수는 이선빈의 반려견을 산책시켰다.두 사람은 2016년 SBS 예능 '런닝맨'에서 처음 만나 인연을 맺었다. 당시 이선빈은 이광수가 이상형이라고 밝히기도 했다. 이후 두 사람은 실제 연인으로 발전해 2018년부터 9년째 공개 열애를 이어오고 있다.이들은 공식 석상과 다양한 방송 등에서 자연스럽게 서로의 이름을 거론하는 등 연예계 대표 장수 커플로 자리매김했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr