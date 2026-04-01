가수 권은비가 울림엔터테인먼트를 떠나 새롭게 출발하는 소감을 전했다.
권은비는 31일 울림엔터테인먼트 전속계약 종료 소식을 전하며 자필 편지를 공개했다. 그는 "오랜 시간 함께해 온 소속사와의 전속 계약을 마무리하게 됐다"며 "연습생 시절부터 지금까지, 정말 오랜 시간 동안 저를 위해 애써 주신 분들과 함께한 소중하고 값진 여정이었다"고 밝혔다.
이어 "무대 위에서의 순간들, 그리고 그 뒤에서 함께 고민하고 노력했던 모든 시간은 저에게 큰 선물로 남았다. 함께해 주신 울림엔터테인먼트 회사 식구분들께 진심으로 감사드린다"고 첨언했다.
그는 팬들에게도 "항상 곁에서 응원해 주시고 힘이 되어 주신 팬 여러분들께도 정말 감사하다. 여러분 덕분에 저는 어떤 순간이 와도 버틸 수 있었고, 더 나아갈 수 있었다"고 고마움을 표했다.
그러면서 권은비는 "저는 지금 많은 분들의 사랑을 품고 새로운 길 앞에 섰다. 어떤 길을 만나더라도 그동안 배운 것들, 여러분께 받았던 넘치는 사랑을 떠올리며 한 걸음씩 앞으로 나아가겠다"고 덧붙였다.
한편 울림엔터테인먼트 측은 이날 "소속 아티스트 권은비의 전속 계약이 종료됐다. 당사는 아티스트와 오랜 논의 끝에 서로의 의견을 존중하며 전속 계약을 마무리하기로 했다"고 알렸다. 이하 권은비 손편지 전문
안녕하세요. 권은비입니다.
오랜 시간 함께해 온 소속사와의 전속 계약을 마무리하게 되었습니다.
연습생 시절부터 지금까지, 정말 오랜 시간 동안 저를 위해 애써 주신 분들과 함께한 소중하고 값진 여정이었습니다.
무대 위에서의 순간들, 그리고 그 뒤에서 함께 고민하고 노력했던 모든 시간은 저에게 큰 선물로 남았습니다.
함께해 주신 울림엔터테인먼트 회사 식구분들께 진심으로 감사드립니다.
그리고 항상 곁에서 응원해 주시고 힘이 되어 주신 팬 여러분들께도 정말 감사합니다.
여러분 덕분에 저는 어떤 순간이 와도 버틸 수 있었고, 더 나아갈 수 있었습니다. 감사합니다.
그리고 저는 지금 많은 분들의 사랑을 품고 새로운 길 앞에 섰습니다.
어떤 길을 만나더라도 그동안 배운 것들, 여러분께 받았던 넘치는 사랑을 떠올리며 한 걸음씩 앞으로 나아가겠습니다.
진심으로 감사드립니다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
권은비는 31일 울림엔터테인먼트 전속계약 종료 소식을 전하며 자필 편지를 공개했다. 그는 "오랜 시간 함께해 온 소속사와의 전속 계약을 마무리하게 됐다"며 "연습생 시절부터 지금까지, 정말 오랜 시간 동안 저를 위해 애써 주신 분들과 함께한 소중하고 값진 여정이었다"고 밝혔다.
이어 "무대 위에서의 순간들, 그리고 그 뒤에서 함께 고민하고 노력했던 모든 시간은 저에게 큰 선물로 남았다. 함께해 주신 울림엔터테인먼트 회사 식구분들께 진심으로 감사드린다"고 첨언했다.
그는 팬들에게도 "항상 곁에서 응원해 주시고 힘이 되어 주신 팬 여러분들께도 정말 감사하다. 여러분 덕분에 저는 어떤 순간이 와도 버틸 수 있었고, 더 나아갈 수 있었다"고 고마움을 표했다.
그러면서 권은비는 "저는 지금 많은 분들의 사랑을 품고 새로운 길 앞에 섰다. 어떤 길을 만나더라도 그동안 배운 것들, 여러분께 받았던 넘치는 사랑을 떠올리며 한 걸음씩 앞으로 나아가겠다"고 덧붙였다.
한편 울림엔터테인먼트 측은 이날 "소속 아티스트 권은비의 전속 계약이 종료됐다. 당사는 아티스트와 오랜 논의 끝에 서로의 의견을 존중하며 전속 계약을 마무리하기로 했다"고 알렸다. 이하 권은비 손편지 전문
안녕하세요. 권은비입니다.
오랜 시간 함께해 온 소속사와의 전속 계약을 마무리하게 되었습니다.
연습생 시절부터 지금까지, 정말 오랜 시간 동안 저를 위해 애써 주신 분들과 함께한 소중하고 값진 여정이었습니다.
무대 위에서의 순간들, 그리고 그 뒤에서 함께 고민하고 노력했던 모든 시간은 저에게 큰 선물로 남았습니다.
함께해 주신 울림엔터테인먼트 회사 식구분들께 진심으로 감사드립니다.
그리고 항상 곁에서 응원해 주시고 힘이 되어 주신 팬 여러분들께도 정말 감사합니다.
여러분 덕분에 저는 어떤 순간이 와도 버틸 수 있었고, 더 나아갈 수 있었습니다. 감사합니다.
그리고 저는 지금 많은 분들의 사랑을 품고 새로운 길 앞에 섰습니다.
어떤 길을 만나더라도 그동안 배운 것들, 여러분께 받았던 넘치는 사랑을 떠올리며 한 걸음씩 앞으로 나아가겠습니다.
진심으로 감사드립니다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
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