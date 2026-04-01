가수 권은비가 한 행사장에 참석해 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

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가수 권은비가 울림엔터테인먼트를 떠나 새롭게 출발하는 소감을 전했다.권은비는 31일 울림엔터테인먼트 전속계약 종료 소식을 전하며 자필 편지를 공개했다. 그는 "오랜 시간 함께해 온 소속사와의 전속 계약을 마무리하게 됐다"며 "연습생 시절부터 지금까지, 정말 오랜 시간 동안 저를 위해 애써 주신 분들과 함께한 소중하고 값진 여정이었다"고 밝혔다.이어 "무대 위에서의 순간들, 그리고 그 뒤에서 함께 고민하고 노력했던 모든 시간은 저에게 큰 선물로 남았다. 함께해 주신 울림엔터테인먼트 회사 식구분들께 진심으로 감사드린다"고 첨언했다.그는 팬들에게도 "항상 곁에서 응원해 주시고 힘이 되어 주신 팬 여러분들께도 정말 감사하다. 여러분 덕분에 저는 어떤 순간이 와도 버틸 수 있었고, 더 나아갈 수 있었다"고 고마움을 표했다.그러면서 권은비는 "저는 지금 많은 분들의 사랑을 품고 새로운 길 앞에 섰다. 어떤 길을 만나더라도 그동안 배운 것들, 여러분께 받았던 넘치는 사랑을 떠올리며 한 걸음씩 앞으로 나아가겠다"고 덧붙였다.한편 울림엔터테인먼트 측은 이날 "소속 아티스트 권은비의 전속 계약이 종료됐다. 당사는 아티스트와 오랜 논의 끝에 서로의 의견을 존중하며 전속 계약을 마무리하기로 했다"고 알렸다.안녕하세요. 권은비입니다.오랜 시간 함께해 온 소속사와의 전속 계약을 마무리하게 되었습니다.연습생 시절부터 지금까지, 정말 오랜 시간 동안 저를 위해 애써 주신 분들과 함께한 소중하고 값진 여정이었습니다.무대 위에서의 순간들, 그리고 그 뒤에서 함께 고민하고 노력했던 모든 시간은 저에게 큰 선물로 남았습니다.함께해 주신 울림엔터테인먼트 회사 식구분들께 진심으로 감사드립니다.그리고 항상 곁에서 응원해 주시고 힘이 되어 주신 팬 여러분들께도 정말 감사합니다.여러분 덕분에 저는 어떤 순간이 와도 버틸 수 있었고, 더 나아갈 수 있었습니다. 감사합니다.그리고 저는 지금 많은 분들의 사랑을 품고 새로운 길 앞에 섰습니다.어떤 길을 만나더라도 그동안 배운 것들, 여러분께 받았던 넘치는 사랑을 떠올리며 한 걸음씩 앞으로 나아가겠습니다.진심으로 감사드립니다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr