'투견 부부' 아내, 사기 결혼 피해자였다…"애 딸린 이혼남인데 6년간 속여" ('X의사생활')

전남편의 사기 결혼을 폭로하는 '투견 부부' 아내./사진제공=TV조선

'이혼숙려캠프'에 투견 부부로 출연했던 부부가 이혼 후 근황과 함께 '사기 결혼'이라는 충격적인 폭로를 이어갔다.지난 3월 31일 방송된 TV조선 예능 'X의 사생활'에서는 이혼 2년 차 진현근, 길연주의 사연이 공개됐다.길연주는 혼전 임신으로 결혼, 임신 막달에 진현근의 빚을 알게 됐다고 밝혔다. 빚은 총 5000만원으로, 길연주는 "150만 원씩 매달 6년을 갚았다"고 밝혔다. 이어 그는 "서로 피 터지게 맨날 싸웠다. 연애 때 모습은 서로 볼 수도 없다. 몇 번이나 법원을 들락날락했다"라고 토로했다.그러나 이혼의 결정적 이유는 빚이 아니었다. 길연주는 "법원 서류를 떼다가 알게 됐다. X가 총각인 줄 알았는데 이혼남이더라"고 폭로했다. 이어 길연주는 "100번 양보해서 한 번 갔다 온 거는 그렇다 치자. 근데 아이까지 있었다"며 "종이를 얼굴에 내리치며 비명을 질렀다. 네가 6년이나 나를 속였다고"라고 덧붙였다.진현근은 숨긴 이유에 관해 "X가 술을 마셔서, 임신 중이라, 술 먹고 싸우느라"라며 말도 안 되는 변명을 했다. 이에 김구라는 "매일 술 먹고 매일 싸우냐. 변명의 여지가 없는 것"이라며 "얘기할 시간이 없다는 건 말이 안 되는 거다"라고 일침했다.길연주는 이혼하지 않기 위한 최선의 방법으로 '이혼숙렼매'에 출연했지만, 출연 후에도 진현근은 달라지지 않았다고 주장했다. 그는 "SNS로 여자들과 DM도 주고받고, 휴대폰 비밀번호를 해놓더라"고 말했다. 이에 진현근은 "방송 잘봤다는 DM에 답장 해준 것 뿐"이라며 황당해했다.결국 길연주는 이혼 소송이 아닌 넘어 사기 결혼임을 주장하는 혼인 취소 소송을 제기한 상태라고 밝혔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr