배우 황보라가 아들의 문화센터 수업에 도전했지만, 기대와 달리 수업에 집중하지 못하는 아들의 모습에 "블랙리스트"를 선언했다.
31일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '아들과 문센 방문하자마자 블랙리스트가 된 황보라?ㅣ인생 첫 방문, 아들 육아 현실, 키즈카페 추천'이라는 제목의 영상이 공개됐다.
황보라는 '육아 동지' 지우 엄마와 함께 아이들을 데리고 문화센터를 찾았다. 황보라는 "아파트 커뮤니티 센터에도 트니트니라는 게 있는데 이게 3개월에 1번씩 한다. 뻥 아니라 새벽 6시에 광클해도 안 잡히고 솔드 아웃이 된다. 그 정도다"라며 인기 키즈 프로그램 예약에 성공했음을 자랑했다.
키즈카페는 자주 방문했지만 문화센터 수업은 처음인 황보라. 아들이 잘 적응하길 기대했지만 수업 시작 전부터 험난한 상황이 예상됐다. 황보라는 아들 우인이 달래기에 바빴다. 선생님의 등장에도 우인이는 좀처럼 수업에 집중하지 못했다. 미술놀이 중 물감통에 호기심을 보이던 우인이는 물감을 쏟아버리기도 했다. 이에 황보라는 선생님의 눈치를 볼 수밖에 없었다. 옷에 물감을 묻힌 아들의 모습에 황보라는 선생님에게 "원래 이렇게 되는 거냐"며 걱정했다. 선생님은 "이런 경우는 많다"며 안심시켰다. 미술놀이 후 황보라는 "선생님 죄송하다"면서 "이제 미술 공부 그만. 그림 공부하지마"라며 황급히 손을 씻으러 나갔다.
다음으로는 활동적인 우인이에 맞춰 신체놀이를 시작했다. 우인이는 수업 내용에 집중하기보다는 신체 활동 자체에 몰두했다.
황보라는 마지막 순서인 벽돌집 짓기를 할 때 방언이 터져나오기도 했다. 황보라는 아들에게 "우인아 이리와 봐. 엄마 소원이다. 한 번 붙여달라"며 벽돌집 짓기에 집중시키려고 했지만 마음처럼 되지 않았다.
에너지도 말수도 모두 잃어버린 황보라. 결국 "넌 블랙리스트다. 트니트니는 오늘이 처음이자 마짐가인 것 같다"라며 헛웃음을 터트렸다. 황보라는 "실망감이 크다. 나는 우인이가 잘 따라해 줄 거라고 생각했다"라며 속상함을 토로했다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
31일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '아들과 문센 방문하자마자 블랙리스트가 된 황보라?ㅣ인생 첫 방문, 아들 육아 현실, 키즈카페 추천'이라는 제목의 영상이 공개됐다.
황보라는 '육아 동지' 지우 엄마와 함께 아이들을 데리고 문화센터를 찾았다. 황보라는 "아파트 커뮤니티 센터에도 트니트니라는 게 있는데 이게 3개월에 1번씩 한다. 뻥 아니라 새벽 6시에 광클해도 안 잡히고 솔드 아웃이 된다. 그 정도다"라며 인기 키즈 프로그램 예약에 성공했음을 자랑했다.
키즈카페는 자주 방문했지만 문화센터 수업은 처음인 황보라. 아들이 잘 적응하길 기대했지만 수업 시작 전부터 험난한 상황이 예상됐다. 황보라는 아들 우인이 달래기에 바빴다. 선생님의 등장에도 우인이는 좀처럼 수업에 집중하지 못했다. 미술놀이 중 물감통에 호기심을 보이던 우인이는 물감을 쏟아버리기도 했다. 이에 황보라는 선생님의 눈치를 볼 수밖에 없었다. 옷에 물감을 묻힌 아들의 모습에 황보라는 선생님에게 "원래 이렇게 되는 거냐"며 걱정했다. 선생님은 "이런 경우는 많다"며 안심시켰다. 미술놀이 후 황보라는 "선생님 죄송하다"면서 "이제 미술 공부 그만. 그림 공부하지마"라며 황급히 손을 씻으러 나갔다.
다음으로는 활동적인 우인이에 맞춰 신체놀이를 시작했다. 우인이는 수업 내용에 집중하기보다는 신체 활동 자체에 몰두했다.
황보라는 마지막 순서인 벽돌집 짓기를 할 때 방언이 터져나오기도 했다. 황보라는 아들에게 "우인아 이리와 봐. 엄마 소원이다. 한 번 붙여달라"며 벽돌집 짓기에 집중시키려고 했지만 마음처럼 되지 않았다.
에너지도 말수도 모두 잃어버린 황보라. 결국 "넌 블랙리스트다. 트니트니는 오늘이 처음이자 마짐가인 것 같다"라며 헛웃음을 터트렸다. 황보라는 "실망감이 크다. 나는 우인이가 잘 따라해 줄 거라고 생각했다"라며 속상함을 토로했다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
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