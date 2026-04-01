배우 황보라가 아들을 데리고 문화센터를 방문했다. / 사진='보라이어티' 영상 캡처

배우 황보라가 아들을 데리고 문화센터를 방문했다. / 사진='보라이어티' 영상 캡처

배우 황보라가 아들의 문화센터 수업에 도전했지만, 기대와 달리 수업에 집중하지 못하는 아들의 모습에 "블랙리스트"를 선언했다.31일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '아들과 문센 방문하자마자 블랙리스트가 된 황보라?ㅣ인생 첫 방문, 아들 육아 현실, 키즈카페 추천'이라는 제목의 영상이 공개됐다.황보라는 '육아 동지' 지우 엄마와 함께 아이들을 데리고 문화센터를 찾았다. 황보라는 "아파트 커뮤니티 센터에도 트니트니라는 게 있는데 이게 3개월에 1번씩 한다. 뻥 아니라 새벽 6시에 광클해도 안 잡히고 솔드 아웃이 된다. 그 정도다"라며 인기 키즈 프로그램 예약에 성공했음을 자랑했다.키즈카페는 자주 방문했지만 문화센터 수업은 처음인 황보라. 아들이 잘 적응하길 기대했지만 수업 시작 전부터 험난한 상황이 예상됐다. 황보라는 아들 우인이 달래기에 바빴다.선생님의 등장에도 우인이는 좀처럼 수업에 집중하지 못했다. 미술놀이 중 물감통에 호기심을 보이던 우인이는 물감을 쏟아버리기도 했다. 이에 황보라는 선생님의 눈치를 볼 수밖에 없었다. 옷에 물감을 묻힌 아들의 모습에 황보라는 선생님에게 "원래 이렇게 되는 거냐"며 걱정했다. 선생님은 "이런 경우는 많다"며 안심시켰다. 미술놀이 후 황보라는 "선생님 죄송하다"면서 "이제 미술 공부 그만. 그림 공부하지마"라며 황급히 손을 씻으러 나갔다.다음으로는 활동적인 우인이에 맞춰 신체놀이를 시작했다. 우인이는 수업 내용에 집중하기보다는 신체 활동 자체에 몰두했다.황보라는 마지막 순서인 벽돌집 짓기를 할 때 방언이 터져나오기도 했다. 황보라는 아들에게 "우인아 이리와 봐. 엄마 소원이다. 한 번 붙여달라"며 벽돌집 짓기에 집중시키려고 했지만 마음처럼 되지 않았다.에너지도 말수도 모두 잃어버린 황보라. 결국 "넌 블랙리스트다. 트니트니는 오늘이 처음이자 마짐가인 것 같다"라며 헛웃음을 터트렸다. 황보라는 "실망감이 크다. 나는 우인이가 잘 따라해 줄 거라고 생각했다"라며 속상함을 토로했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr