KBS 2TV ‘붉은 진주’ 23회에서 김단희(박진희 분)가 오정란(김희정 분)에게 주식을 넘기려던 최유나(천희주 분)를 저지했다 / 사진 제공: KBS 2TV 일일드라마

KBS 2TV ‘붉은 진주’ 23회에서 김단희(박진희 분)가 오정란(김희정 분)에게 주식을 넘기려던 최유나(천희주 분)를 저지했다 / 사진 제공: KBS 2TV 일일드라마

박진희가 김희정과 천희주의 주식 거래 현장을 급습해 위기를 막아냈다.30일 저녁 방송된 KBS 2TV 일일드라마 ‘붉은 진주’(연출 김성근 / 극본 김서정 / 제작 DK E&M, 몬스터유니온) 23회에서 김단희(박진희 분)는 자신의 범행을 은폐하는 대가로 오정란(김희정 분)에게 주식을 넘기려던 최유나(천희주 분)를 저지해 짜릿한 카타르시스를 안겼다.이날 김단희(박진희 분)는 CCTV 속 디자인 북 절도범이 입고 있던 후드티가 최유나(천희주 분)의 것과 동일하다는 정황을 발견했다. 이러한 상황 속에서도 최유나는 고발남이 공개적으로 자백 영상을 올렸다는 것을 내세우며 뻔뻔하게 응수해 시청자들의 분노를 유발했다.하지만 김단희와 클로이(남상지 분)는 해당 영상이 거짓임을 단번에 간파했다. 이와 함께 고발남이 오정란에게 붙잡혀 허위 방송을 강요당했다는 전말이 드러나면서 긴장감은 더욱 고조됐다. 김단희와 클로이, 박민준(김경보 분)은 진실을 밝히기 위해 고발남의 신변 확보가 시급하다는 결론에 도달했고 본격적인 진실 공방의 서막을 알렸다.물증 확보가 절실해진 찰나, 함정을 파서 유도하면 결정적인 증거가 생길 수도 있다는 클로이의 말에 김단희는 즉각 최유나의 후드티를 떠올렸다. 위기의 순간에 빛을 발한 두 사람의 ‘찰떡 호흡’은 안방극장에 또 다른 재미를 선사했다. 이들의 예상대로 최유나는 범행 흔적을 지우려 증거인 후드티를 의류 수거함에 버렸고, 잠복 중이던 정윤정(하재숙 분)이 이를 입수해 판도를 뒤집는 결정적 계기를 마련했다.이후 최유나는 클로이를 찾아가 적반하장으로 사과를 요구하며 날카롭게 대립각을 세웠다. 하지만 클로이는 흔들림 없이 “밝혀져야 할 진실이 더 있을지도 모른다”고 서늘한 일침을 가한 뒤 팽팽한 기싸움을 벌였다. 이때 오정란의 등장으로 국면이 전환됐다. 클로이는 황급히 자리를 피하는 두 사람의 뒷모습을 의구심 가득한 눈빛으로 바라봐 향후 전개를 흥미진진하게 했다.상황은 급박하게 흘러갔다. 오정란의 압박에 최유나는 주식 양도를 위해 인감을 들고 집을 나섰다. 이를 김단희의 계략으로 오해한 홍영실(경숙 분)이 사무실에 들이닥쳐 소란을 피웠고, 뒤늦게 사태를 파악한 김단희의 모습은 극의 긴박감을 정점으로 끌어올렸다.KBS 2TV 일일드라마 ‘붉은 진주’는 이번 주부터 매주 월~목요일로 편성을 변경해 시청자들을 만난다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr