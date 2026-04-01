그룹 에픽하이 타블로가 고민 상담을 하고 있다. 사진=유튜브 채널 '타블로'

그룹 에픽하이 타블로가 고민 상담을 하고 있다. 사진=유튜브 채널 '타블로'

그룹 에픽하이 타블로가 딸 하루의 교육 방식과 부녀 관계에 대한 견해를 밝혔다.타블로는 지난달 31일 유튜브 채널 '타블로'를 통해 팬들의 고민을 상담하는 영상을 공개했다.이날 영상에서 그는 자녀의 이중언어 교육을 고민하는 구독자에게 "균형은 맞춰 주셔야 한다"라고 조언했다.그는 아내인 배우 강혜정이 한국어를 사용하고 본인은 영어로 딸 하루와 대화한다고 설명했다. 타블로는 과거 예능 프로그램 출연 당시 하루가 "영어 하지 마"라며 영어로 대화하길 거부했던 상황을 언급했다. 그는 "저희는 정말 늦게 시작했다. 저는 하루가 마음을 열 때까지 기다렸다"라고 말했다. 이어 아이가 마음을 열자 언어 습득 속도가 빨라졌다는 점을 강조했다.하루와의 돈독한 관계에 대해서는 "친구 같은 게 아니라 그냥 친구다"라고 정의했다. 타블로는 자신이 우연히 아버지일 뿐이며 하루 역시 자신을 친구로 대한다고 설명했다. 주말에 또래 친구보다 아버지와 노는 것을 즐거워한다는 일화도 덧붙였다.타블로는 "전 제가 아빠가 될 거라곤 상상도 못 했다. 근데 제가 아빠가 되고 나서는 본능적으로 하루가 어떤 순간에 아빠를 필요하는지 알게 된 것 같다"라고 전했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr