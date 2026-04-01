그룹 신화 멤버 전진의 아내가 유튜버로서의 시작을 알렸다. / 사진=류이서 SNS

그룹 신화 멤버 전진의 아내 류이서가 새로운 시작을 알렸다.류이서는 지난 31일 자신의 인스타그램에 "여러분 저 유튜브 시작했어요🤍"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 류이서의 유튜브 채널 생성 기념 포스터가 그려진 모습. 채널명은 '내사랑 류이서'다.류이서는 "오래 기다려주셔서 너무 감사해요"라며 "아직 많이 부족하지만 예쁘게 봐주세요☺️"라고 부탁했다. 이어 "앞으로 좀 더 솔직한 모습과 함께 그동안 궁금해하셨던 이야기들도 하나씩 담아볼게요"라고 활발한 활동을 예고했다.힌편 류이서와 전진은 2017년 연애를 시작해 2020년 결혼했다. 슬하에 자녀는 없다. 부부는 과거 SBS '동상이몽-너는 내 운명'에 출연해 난임에 대한 고민과 함께 2세를 준비하는 과정을 솔직하게 털어놔 많은 응원을 받은 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr