개그우먼 홍윤화 / 사진=텐아시아DB

병원을 찾은 홍윤화 / 사진='동상이몽2' 캡처

김지영, 윤수영 부부 / 사진='동상이몽2' 캡처

최근 40kg을 감량한 개그우먼 홍윤화가 '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에서 대학병원을 찾았다.지난 31일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 홍윤화가 남편 김민기와 함께 병원을 찾는 모습이 공개됐다. 9개월간 약 40kg를 감량한 홍윤화는 건강 이상을 고백했다.홍윤화는 "피곤하고 우울하진 않아도 차분해졌다. 그런데 몸이 많이 변하고 낯설어져서 이상하다"라며 말문을 열었다. 이어 그는 "난 한 번도 세상이 춥다고 느낀 적이 없다. 그런데 살을 빼니까 세상이 너무 춥다. 손이 달달 떨리고 너무 낯설다"고 덧붙였다.그러자 의사는 "줄어든 지방 때문에 몸이 적응하는 중이다. 정상화되는 과정이다"라고 설명했다. 홍윤화는 "이명으로 밤에 잠을 잘 못 자는 경우도 있다"고 회상했다. 이에 대해 의사는 "일시적 영양 불균형 때문에 온 것 아닐까 싶다"고 말했다.또 홍윤화는 "내 몸에 뭔가 부족하구나, 면역이 떨어졌구나 하고 나도 생각했다. 그래서 작정하고 4kg를 찌웠다"라고 고백했다. 이에 의사는 "그게 바로 요요의 시작이다. 그러다가 확 찔 수가 있다"고 경고했다.이날 방송 말미 예고편에서는 '하트시그널4' 김지영의 남편 윤수영이 최초 공개되기도 했다. 윤수영은 "11년 전에 독서 모임 커뮤니티 회사를 창업해서 아직까지 운영하고 있다"고 자신을 소개했다. 김지영은 "한 시라도 늦게 떨어지고 싶다. 결혼 좋아요. 결혼 즐겁습니다"라며 신혼 생활을 공개했다.그러나 이내 두 사람의 갈등이 예고됐다. 김지영이 "맛이 없는데 어떻게 맛있다고 생각하냐. 맛이 없다"고 말하자 윤수영은 "스스로를 설득해 봐라. 탄수화물은 너무 정제돼 있다. 내가 원시인이라고 생각하면 먹이를 못 찾으면 굶어 죽지 않냐"고 날을 세웠다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr