방송인 김구라가 전처와의 이혼 사유로 '숨겨진 빚 문제'를 언급했다.
지난달 31일 방송된 TV조선 예능 'X의 사생활'에는 '이혼숙려캠프'에 투견 부부로 출연했던 이혼 2년 차 진현근, 길연주가 출연했다.
방송 출연 후 지난해 3월 이혼한 두 사람. 길연주는 사전 인터뷰에서 "남편과 첫 관계 때 바로 임신이 됐다. 전남편이 책임지겠다며 결혼을 제안했는데, 시댁에서는 결혼식이랑 상견례 모두 거부했다"며 "엄마가 이상한 집안이라고 끝내라고 했는데, 결국 결혼식은 못 올리고 웨딩 사진만 찍었다"고 밝혔다.
길연주는 결혼 후에야 뒤늦게 남편의 빚 문제를 알게 됐다며 "임신 막달쯤부터 모르는 빚 독촉장이 하나둘 날아오기 시작했다. 처음엔 300만원 정도였는데, 다음 달에는 1000만원이 됐다. 그게 총 5000만원이었다. 혼인신고를 하니 저한테도 독촉장이 날아오기 시작했다"고 폭로했다. 이를 들은 김구라는 "저도 이런 문제 때문에 이혼했다. 액수는 17억원으로 많이 알려져 있는데, 처음에는 10억원 정도로 시작했다. 그러다가 점점 올라간 것"이라고 밝혔다.
이어 그는 "중요한 건 채무액을 정확하게 얘기를 안 하는 경우가 있다. 거짓말이 거짓말을 계속 낳는 것"이라며 "300만원에서 5000만원까지 몇 번이나 거짓말을 한 거냐. 차라리 솔직하게 말했어야 했다. 난 진짜 이해가 안 간다"고 일침했다.
그러면서 김구라는 "내가 목소리를 높이는 이유는, 나도 그런 상황이었지만 당사자는 돌아버린다"고 꼬집었다.
한편, 김구라는 2015년 이혼 후 2020년 12세 연하 아내와 재혼해 늦둥이 딸을 얻었다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
지난달 31일 방송된 TV조선 예능 'X의 사생활'에는 '이혼숙려캠프'에 투견 부부로 출연했던 이혼 2년 차 진현근, 길연주가 출연했다.
방송 출연 후 지난해 3월 이혼한 두 사람. 길연주는 사전 인터뷰에서 "남편과 첫 관계 때 바로 임신이 됐다. 전남편이 책임지겠다며 결혼을 제안했는데, 시댁에서는 결혼식이랑 상견례 모두 거부했다"며 "엄마가 이상한 집안이라고 끝내라고 했는데, 결국 결혼식은 못 올리고 웨딩 사진만 찍었다"고 밝혔다.
길연주는 결혼 후에야 뒤늦게 남편의 빚 문제를 알게 됐다며 "임신 막달쯤부터 모르는 빚 독촉장이 하나둘 날아오기 시작했다. 처음엔 300만원 정도였는데, 다음 달에는 1000만원이 됐다. 그게 총 5000만원이었다. 혼인신고를 하니 저한테도 독촉장이 날아오기 시작했다"고 폭로했다. 이를 들은 김구라는 "저도 이런 문제 때문에 이혼했다. 액수는 17억원으로 많이 알려져 있는데, 처음에는 10억원 정도로 시작했다. 그러다가 점점 올라간 것"이라고 밝혔다.
이어 그는 "중요한 건 채무액을 정확하게 얘기를 안 하는 경우가 있다. 거짓말이 거짓말을 계속 낳는 것"이라며 "300만원에서 5000만원까지 몇 번이나 거짓말을 한 거냐. 차라리 솔직하게 말했어야 했다. 난 진짜 이해가 안 간다"고 일침했다.
그러면서 김구라는 "내가 목소리를 높이는 이유는, 나도 그런 상황이었지만 당사자는 돌아버린다"고 꼬집었다.
한편, 김구라는 2015년 이혼 후 2020년 12세 연하 아내와 재혼해 늦둥이 딸을 얻었다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
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