사진=매니지먼트런

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배우 윤상정(28)이 티빙 오리지널 '스터디그룹' 시즌2'로 돌아온다. 앞서 그는 계원예술고등학교 연극영화과 졸업 후 국민대학교 법학부에 진학했다고 알려졌다.작년 초, 국내외 팬들의 폭발적인 관심 속에 큰 화제를 모았던 티빙 오리지널 '스터디그룹'의 시즌 2 제작 소식에 온오프라인의 관심이 뜨거운 가운데, 윤상정 역시 한층 더 눈에 띄는 활약을 예고하며 새 시즌에 합류한다.황민현 주연의 '스터디그룹' 시즌 1에서 윤상정은 수줍은 모범생처럼 보이지만 엉뚱하고 똘끼있는 반전 매력의 최희원 역으로 큰 사랑을 받았다. 또 차분하고 조용한 겉모습 뒤에 숨겨진 냉철한 성격을 섬세하게 그려내며 원작 웹툰 속 캐릭터를 완벽하게 구현해냈다.지난해 tvN '프로보노' 지소연 역을 통해 특유의 사실적인 생활 연기와 진정성 있는 눈빛 연기를 선보인데 이어 윤상정은 tvN '하우스키퍼' 한상미 역으로 첫 주연을 맡았다. 절제되고 성숙한 연기력으로 극의 몰입감을 끌어낸 윤상정은 두 작품에서 강한 인상을 남기며 배우로서의 깊이가 더욱 단단해졌다는 평가를 받았다.매 작품 새로운 얼굴을 보여주며 거듭된 연기 변신을 이어 나가고 있는 윤상정은 이전 시즌을 뛰어넘는 몰입감과 폭넓은 표현력으로 '스터디그룹' 시즌 2에 컴백 소식을 전하고, 더욱 확장된 세계관 속에서 밀도 높은 연기력으로 극을 빛낼 예정이다.윤상정은 현재 '스터디그룹' 시즌2 합류 소식을 전하고 촬영에 돌입했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr