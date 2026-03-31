'영재발굴단' 강준규 / 사진제공=SBS

'영재발굴단' 강준규 / 사진제공=SBS

'영재발굴단' 강준규 / 사진제공=SBS

SBS '영재발굴단 인피니티'에서 로봇 영재 강준규가 "영국 옥스퍼드대 PAT(입학시험)를 만점 받았다"고 밝혀 모두를 깜짝 놀라게 만든다.다음 달 2일 방송되는 '영재발굴단 인피니티'는 전국 곳곳에 숨겨진 인재를 발굴하는 데 그치지 않고, 이들의 성장 과정과 미래까지 함께 조명하는 세대 확장형 프로젝트다. 배우 차태현을 필두로 오마이걸 미미, 입시 전문 유튜버 미미미누가 MC로 합류했다.첫 방송에서는 과거 로봇 영재로 출연해 큰 화제를 모았던 강준규가 스튜디오에 직접 출연해 반가운 근황을 전한다. 그는 "'영재발굴단' 이후 꿈을 더욱 크게 키워왔다"며 "최근 영국 옥스퍼드대 키블 발리지 메커니컬 엔지니어링(기계공학과)에 합격했다"고 밝힌다. 특히 그는 한국인 최초로 엘리슨 스칼라십 전액 장학금을 받게 됐음을 전해 감탄을 자아낸다.직후 그의 옥스퍼드대 방문 현장과 학교 선배와의 만남이 공개되는데, 한국인 선배와 얘기를 나누던 중 강준규는 "옥스퍼드 입학시험인 PAT를 만점 받았다"고 얘기해 2차 충격을 안긴다. 이를 들은 미미미누는 "합격자 평균이 77점인데 만점이라고?"라면서 입을 떡 벌린다. 이어 그는 강준규가 받은 장학금에 대해 "학비는 물론 생활비, 학업 장비, 항공권까지 포함하면 총지원 규모가 약 6억~7억 원대"라고 설명한다.로봇 영재 강준규의 이야기를 담은 '영재발굴단 인피니티'는 4월 2일 오후 9시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr