배우 표예진 / 사진=텐아시아DB

표예진 팬미팅 포스터 / 사진제공=시크릿이엔티, 레드슬리퍼스

2012년 데뷔한 배우 표예진이 첫 팬미팅을 개최한다. 앞서 표예진은 한 예능 프로그램에서 만 19세에 승무원으로 입사해 당시 최연소 승무원이었다는 이력을 밝혀 화제를 모은 바 있다.표예진이 첫 번째 팬미팅 'Pop Your Joy'를 오는 5월에 열고, 예둥이(표예진 팬덤의 애칭)들에게 잊지 못할 시간을 선물한다. 이번 팬미팅 타이틀 'Pop Your Joy'는 기쁨이 터져 나오는 순간, 있는 그대로의 모습으로 팬들과 소중한 기억을 쌓아가겠다는 표예진의 진심을 담았다.현재 그는 'Pop Your Joy'에서만 느낄 수 있는 새로운 기쁨을 선사하기 위해 팬미팅 준비에 열의를 불태우고 있다. 'Pop Your Joy'에서 선보일 표예진의 색다른 면모는 어떠할지 궁금증이 높아지고 있는 가운데, 소속사 시크릿이엔티 측이 공식 팬미팅 포스터를 공개했다.편안한 무드의 포스터 속에서 돋보이는 것은 표예진의 사랑스러움이다. 러블리한 비주얼과 입가에 머금은 해사한 미소에서는 팬들과의 만남을 앞둔 설렘이 묻어난다.한편 표예진은 지난해 최고의 화제작으로 꼽히는 SBS '모범택시3'를 이끈 주역으로 활약했다. 최근에는 주류 브랜드 '좋은데이'의 전속 모델로 발탁되는 경사를 맞았다.표예진의 첫 번째 팬미팅 'Pop Your Joy'는 오는 5월 9일 오후 1시, 6시 총 2회차로 진행된다. 티켓 예매는 다음 달 3일 오후 8시 티켓링크에서 단독 오픈된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr