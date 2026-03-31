배우 김성철, '하퍼스 바자' 4월 호 공개
배우 김성철, '하퍼스 바자' 4월 호 공개
배우 김성철의 여유로운 무드가 느껴지는 화보가 공개됐다.

31일 소속사 스토리제이컴퍼니 측은 패션 매거진 '하퍼스 바자' 4월 호 화보 A컷을 여러 장 공개했다.

공개된 사진 속 김성철은 'Spring Fever' 콘셉트에 맞춰 봄 특유의 나른하면서도 여유로운 분위기를 서정적으로 연출해 눈길을 끈다. 이제 막 싹이 움트는 꽃나무 앞에서 어딘가를 응시해 감성적인 느낌을 풍기는가 하면 흑백의 사진 속에서는 절제된 표정과 포즈를 취해 내추럴한 무드를 자아낸 것.
배우 김성철, '하퍼스 바자' 4월 호 공개
배우 김성철, '하퍼스 바자' 4월 호 공개
김성철은 화보 촬영이 끝난 후 진행된 인터뷰에서 '데스노트'를 다시 선택하게 된 이유에 대해 "'엘'이라는 캐릭터가 제가 너무 좋아하는 캐릭터라 그런가, 해도 해도 재미있다. 초연과 앵콜 공연까지 꽤 많은 회차를 했으니 미련이 없을 줄 알았는데 '덜한 것 같다', '더하고 싶다'라는 느낌이 드는 게 신기하다"라며 "더 많은 사람들이 보셨으면 하는 마음, 기대에 부응하고 싶다는 마음으로 열심히 노력하고 있다"라고 현재 공연 중인 작품과 캐릭터에 대한 애정을 드러냈다.
배우 김성철, '하퍼스 바자' 4월 호 공개
배우 김성철, '하퍼스 바자' 4월 호 공개
배우 김성철, '하퍼스 바자' 4월 호 공개
배우 김성철, '하퍼스 바자' 4월 호 공개
이어지는 인터뷰에서 그는 "더 다양한 것을 경험하고, 즐기면서 '마치 나는 한계 따위 없는 사람'이라는 마음가짐으로 삶에 임해야 한다고 생각한다. 가진 그릇의 크기를 키울 생각을 하기보다 여기에 무얼 담을까, 이왕이면 더 좋은 것을 담아야지 하고 생각하는 거다. 그렇게 채우다 보면 분명 더 좋은 연기가 나올 거라고 믿는다"라며 삶을 대하는 마음가짐을 진솔하게 털어놓기도.

마지막으로 김성철은 "계속 일할 수 있다는 것에 대한 감사함이 크다"라며 "요즘 저에게는 그런 감사한 마음이 아주 큰 자극제가 된다"라고 답하며 인터뷰를 마무리했다.

한편, 김성철의 더 많은 화보 사진과 인터뷰 전문은 '하퍼스 바자 코리아' 4월 호에서 만나볼 수 있다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

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