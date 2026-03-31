송혜교 얼굴 무슨 일이야…굴욕 요소 총집합인데, 男가수와 팔짱 포착

사진=김수철 SNS

배우 송혜교가 가수 김수철의 전시장에 방문, 수수한 차림에도 굴욕 없는 미모로 감탄을 자아냈다.31일 김수철은 자신의 인스타그램에 "몇 년 만에 배우 송혜교 씨를 제 전시장에서 만났어요. 많이 방가방가"라며 "소탈한 성격에 마음도 예쁜 후배입니다. 함께 온 언니와 매니저도 좋아서 차 한 잔 때 많이 웃었네요"라는 글과 함께 사진을 게재했다.이날 공개된 사진 속에는 김수철의 전시회 '소리그림'에 방문한 송혜교의 모습이 담겼다. 송혜교는 화장기 없는 얼굴에 안경을 쓰고, 편안한 청바지에 트렌치 코트를 입어 시선을 사로잡았다. 머리는 5대 5가르마에 단발 정석을 보여줬다.김수철은 송혜교에게 다정히 팔짱을 낀 인증샷도 공개했다. 전시장을 둘러보며 집중하는 송혜교의 모습도 눈길을 끈다.한편, 송혜교는 차기작으로 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'에 복귀를 앞두고 있다. '천천히 강렬하게'는 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로, 가진 것은 없지만 성공을 꿈꾸는 인물들의 파란만장한 성장기를 담는 작품이다. 공유, 차승원, 이하늬 등이 출연한다.김수철은 지난 29일까지 전시회를 개최했다. 이번 전시를 화가로 변신한 첫 개인전이었다. .태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr