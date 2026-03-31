넷플릭스 '사냥개들' 시즌2 배우 우도환, 이상이, 정지훈이 포즈를 취하고 있다 / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 '사냥개들' 시즌2 배우 우도환, 이상이, 정지훈이 포즈를 취하고 있다 / 사진제공=넷플릭스

가수 겸 배우 정지훈이 한국 작품에서 데뷔 이후 처음으로 악역을 맡게 된 소감을 전했다.31일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 넷플릭스 시리즈 '사냥개들' 시즌2 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 배우 우도환, 이상이, 정지훈과 김주환 감독이 참석했다.'사냥개들' 시즌2는 극악무도한 불법 사채꾼 일당을 때려잡은 건우(우도환)와 우진(이상이)이, 돈과 폭력이 지배하는 글로벌 불법 복싱 리그를 상대로 또 한 번 통쾌한 스트레이트 훅을 날리는 이야기다.정지훈은 한국 작품에서 데뷔 첫 악역을 맡게 된 소감에 대해서 이야기했다. 그는 "빌런 역할을 맡는다는 것 자체가 부담스러운 일이었다"며 "그동안 선한 이미지나 비교적 틀에 박힌 행복한 역할을 주로 해왔기 때문에 언젠가는 정말 사악한 역할을 해보고 싶다는 생각이 있었다"고 말했다. 이어 정지훈은 "한 번 잘못 보여지면 관객들이 받아들이기 어려울 수도 있겠다는 걱정도 있었다"며 "이 작품에서는 내 기준이나 철학을 내려놓고 감독님의 방향을 따르겠다고 생각했다"고 설명했다.기존 빌런 캐릭터와의 차별점에 대해서도 언급했다. 정지훈은 "유명한 빌런들이 많지만 처음부터 관객의 입장이 아니라 극 중 인물들의 입장에서 접근하려 했다"며 "(극 중 우도환과 이상이가) 어떻게 하면 더 비참하게 만들고 더 싫어하게 만들 수 있을지에 집중했다"고 전했다.감정이 제대로 전달된다면 시청자이 완전히 미워할 수 있는 빌런이 될 수 있겠다고 생각했다고. 정지훈은 "극 중에서 두 인물에게 끊임없이 고통과 절망을 주는 역할인 만큼 미워 보이고 악하게 느껴질 수 있는 지점들을 계속 고민했다"며 "어떻게 하면 더 화나게 만들 수 있을지에 대해 집중적으로 연구했다"고 말했다.넷플릭스 시리즈 '사냥개들' 시즌2는 오는 4월 3일 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr