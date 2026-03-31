KBS2 ‘슈돌’ 우형제 은우-정우, 경동시장 등장 사진 제공｜KBS 2TV

KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’의 ‘우형제’ 은우와 정우가 경동시장을 들썩이게 한다.내달 1일 방송되는 ‘슈돌’ 615회는 ‘봄도 오고~ 너도 오고~’편으로 MC 김종민, 랄랄이 함께하는 가운데, 은우와 정우가 중식여왕 정지선 셰프와 함께 경동시장 나들이에 나선다.은우와 정우가 경동시장에 등장하자마자 시장 곳곳에서 “귀여워”라는 탄성이 터져 나온다. 특히 한 상인은 “할머니가 정우 팬이야! 고기를 너무 잘 먹더라”라며 덕밍아웃을 하더니 “고기를 줘야 하는데 고기가 없네”라며 고기 대신 오이를 선물한다. 이에 정우는 “감사합니다”라며 해사한 미소로 화답한다고.걸어 다니는 것만으로도 귀여움을 발산하는 은우와 정우를 향해 시장 상인들의 팬심 고백이 쏟아진다. 오이를 시작으로 김, 한라봉, 송이버섯까지 애정 가득한 선물을 은우, 정우의 손에 쥐어준 것. 은우와 정우는 연신 감사 인사를 전하고, 이 모습을 지켜본 정지선 셰프는 “우와 은우랑 정우 인기쟁이네~”라며 감탄을 터뜨린다.그런가 하면 정우는 먹짱답게 채소 지식을 뽐내 정지선 셰프를 또 한 번 놀라게 한다. 정우는 “브로콜리다”라며 브로콜리를 단번에 알아본 데 이어 “파프리카다!”, “레몬!”이라며 알기 쉽지 않은 채소 이름까지 척척 맞혀 나간다. 이에 정지선 셰프는 “파프리카 맞아! 똑똑해”라며 흐뭇한 미소를 지었다는 후문.경동시장을 팬미팅 현장으로 만든 은우와 정우의 폭발적인 인기는 ‘슈돌’ 본방송에서 만날 수 있다.KBS 2TV ‘슈퍼맨이 돌아왔다’는 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr