넷플릭스 '사냥개들' 시즌2 배우 우도환, 이상이, 정지훈이 포즈를 취하고 있다 / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 '사냥개들' 시즌2 배우 우도환, 이상이, 정지훈이 포즈를 취하고 있다 / 사진제공=넷플릭스

가수 겸 배우 정지훈이 아내 김태희와의 일화를 전했다.31일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 넷플릭스 시리즈 '사냥개들' 시즌2 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 배우 우도환, 이상이, 정지훈과 김주환 감독이 참석했다.'사냥개들' 시즌2는 극악무도한 불법 사채꾼 일당을 때려잡은 건우(우도환)와 우진(이상이)이, 돈과 폭력이 지배하는 글로벌 불법 복싱 리그를 상대로 또 한 번 통쾌한 스트레이트 훅을 날리는 이야기다.시즌 2에서 새로 합류하게 된 정지훈은 극 중에서 ‘IKFC’라고 불리는 글로벌 불법 복싱 리그를 지배하는 운영자 백정 역으로 분했다. 정지훈은 극 중 우도환, 이상이와 대립하는 빌런 역할인 만큼 캐릭터 구축에 신경을 썼다고 밝혔다.정지훈은 "감독님의 주문이 상당히 많았다"며 "웃고 있지만 무서워야 하고 웃어도 눈은 웃지 않아야 했다. 굉장히 사악해야 하고 어떤 동작을 하더라도 상대를 비참하게 만들 수 있어야 한다는 요구를 받았다"고 설명했다. 이어 "(감독님이) 몸 역시 지나치게 좋아 보이면 안 된다고 했다. 벌크업이 되어 있지만 복싱이 가능한 정도의 몸을 원했다"며 "요구가 많았지만 오히려 오랜만에 조련당하는 느낌이라 좋았다. 감독이 시키는 대로 해보자는 생각이었다"고 덧붙였다.그러면서 정지훈은 캐릭터에 대해 "항상 칼날을 손에 쥔 듯한 느낌으로 움직였다. 조직 안에서도 내 편은 없고 모두가 적인 인물"이라며 "피도 눈물도 없는 캐릭터지만 표현 자체가 크게 어렵지는 않았다"고 자신했다.또한 정지훈은 "감독님과 이야기를 나누면서 점점 캐릭터에 젖어든다고 느꼈다. 눈빛과 제스처가 무섭고 날카로워야 했는데 인위적으로 보이면 안 된다고 생각했다"며 "평생 그렇게 살아온 사람처럼 보이기 위해 집에서도 그 상태를 유지하다가 혼이 나기도 했다. 약 1년 동안 백정으로 살았다"고 일화를 전했다.넷플릭스 시리즈 '사냥개들' 시즌2는 오는 4월 3일 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr