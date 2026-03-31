공성하가 '세이렌'에서 극의 몰입도를 높였다. [사진 = tvN ‘세이렌’ 방송 화면 캡처 출처]

‘세이렌’ 공성하의 집요함이 극의 밀도를 끌어올렸다.tvN 월화드라마 ‘세이렌’이 로맨스릴러 특유의 긴장감과 섬세한 감정을 교차시키며 장르적 매력을 극대화하고 있다. 특히 극 중 형사 ‘공주영’ 역을 맡은 배우 공성하가 사건의 중심에서 입체적인 감정선을 풀어내며 완성도를 한층 더했다.지난 30일 방송된 ‘세이렌’ 9회에서는 한설아(박민영 분)를 둘러싼 의문이 더욱 증폭됐다. 공주영은 한설아를 백준범(김정현 분) 살인 혐의로 체포하는 과정에서 예상치 못한 변수를 맞닥뜨렸다. 체포 직전 쏜 총에 차우석(위하준 분)이 다치게 된 것. 차우석에 대한 죄책감 속에서도 공주영은 흔들림 없이 한설아를 취조하며 날 선 긴장감을 형성했다.이후 공주영은 차우석을 통해 백준범의 진짜 정체를 알게됐고 여기에 살인 현장에서 제삼자의 흔적까지 발견되며 사건은 미궁 속으로 빠졌다. 하지만 한설아를 믿는 차우석과 끝까지 의심을 거두지 않는 공주영의 대립은 계속됐다.공주영은 한설아에게 “차우석은 진심이던데, 선을 넘어가면 걔도 데미지입어요”라며 경고했고, 사건의 또 다른 연결고리인 도은혜(한채린 분)를 취조하며 수사의 폭을 넓혔다. 단서를 집요하게 좇는 공주영의 추적은 전개의 속도를 더하며 궁금증을 증폭시켰다.무엇보다 이번 회차에서 공성하는 공주영이 느끼는 복합적인 감정들을 치밀하게 쌓아 올리며 극의 리듬을 조율했다. 극 중 차우석을 향한 죄책감과 걱정, 형사로서의 냉정함, 그리고 진실을 향한 집요한 시선이 교차하는 순간들을 설득력 있게 풀어냈다. 감정을 절제한 채 상황을 통제해 나가는 카리스마와, 순간순간 스며드는 동요를 균형감 있게 표현하며 인물의 깊이를 한층 확장시켰다.이처럼 공성하는 수사의 흐름을 이끄는 동시에 극에 계속된 긴장감을 부여하는 축으로서 ‘세이렌’의 완성도를 책임지고 있다. 공주영의 활약이 돋보이는 tvN 월화드라마 ‘세이렌’은 매주 월, 화요일 오후 8시 50분에 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr