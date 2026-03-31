'클라이맥스' 하지원, 윤동희의 파격 키스신 / 사진='클라이맥스' 캡처

'클라이맥스' 포스터 / 사진제공=Viu(뷰)

배우 하지원, 주지훈 주연의 ENA 월화드라마 '클라이맥스'가 해외에서 인기를 얻고 있다. 한편 '클라이맥스'는 하지원과 윤동희의 동성 키스신으로 화제를 모은 바 있다.아시아를 대표하는 OTT 플랫폼 Viu(뷰)가 발표한 3월 3주차(3월 16일~22일) 주간 차트에 따르면 '클라이맥스'(영제: Climax)는 인도네시아와 태국에서 각각 1위에 올랐으며 싱가포르 2위, 말레이시아·필리핀 4위, 홍콩 5위를 기록했다. 공개 첫 주 만에 아시아 주요 6개국 톱5에 진입한 것.'클라이맥스'는 권력의 정점에 서기 위해 카르텔에 뛰어든 검사 방태섭(주지훈 분)과 그를 둘러싼 인물들의 치열한 생존 게임을 그린 고자극 서사극이다. 주지훈의 카리스마와 하지원의 강렬한 연기 변신, 그리고 오정세, 나나, 차주영 등 탄탄한 라인업이 완성도를 높이며 입소문을 타고 있다.이번 성과는 그간 '아너: 그녀들의 법정', '블러디 플라워', '모범택시' 시리즈 등을 통해 축적된 K-장르물의 글로벌 팬층이 견인한 결과로 분석된다. 장르적 쾌감과 속도감 있는 전개에 대한 수요가 이어지며, 아시아 전역에서 안정적인 시청 기반을 형성하고 있다는 평가다.한편 홍콩 PCCW가 운영하는 Viu(뷰)는 한국 콘텐츠를 아시아, 중동, 아프리카 등 글로벌 시장에 선보이는 아시아를 대표하는 OTT 플랫폼이다. 현재 '클라이맥스'를 비롯해 '신이랑 법률사무소', 예능 '방과후 태리쌤' 등 다양한 한국 콘텐츠를 선보이고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr