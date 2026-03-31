배우 조혜주./사진제공=MAA

고윤정이 소속되어 있는 MAA 배우 조혜주가 새 드라마 ‘내가 죄인이오’의 주인공 복희 역으로 발탁됐다.‘내가 죄인이오’는 재개발 열풍이 들끓던 1980년대 무법 도시, 목표를 향해 폭주하는 시대의 악마 팽이와 생존형 조직원 쌩닭이 인생 역전을 노리고 목숨을 건 한 탕에 뛰어들며 벌어지는 범죄 액션 느와르다. 동명 웹툰이 원작이다.조혜주가 연기하는 복희는 마약 사업 핵심 공급책이자 팽이의 첫사랑이다. 뛰어난 외모로 단번에 시선을 사로잡는 인물이지만, 어디로 튈지 모르는 성향으로 늘 예측 불가능한 행동을 보인다. 팽이의 부탁으로 마약 사업에 동참하게 되면서 판을 뒤흔든다.2018년 웹드라마 ‘단지 지루해서’로 데뷔한 조혜주는 ‘검색어를 입력하세요 WWW’, ‘재벌집 막내아들’, ‘꽃선비 열애사’, ‘마이 데몬’ 등을 통해 개성 있는 연기와 또렷한 존재감을 쌓아왔다. 지난해 ‘나의 해리에게’로 주연 경험까지 더한 조혜주는 이번 작품에서 한층 깊어진 연기력으로 범죄 누아르의 중심을 맡아 지금까지와는 전혀 다른 얼굴을 선보일 예정이다.복합적인 서사의 중심에 선 복희 캐릭터를 통해 조혜주가 ‘내가 죄인이오’를 통해 어떤 강렬한 인상을 남길지 기대가 모아진다. 디즈니+의 오리지널 시리즈 ‘내가 죄인이오’는 디즈니+를 통해 공개 예정이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr