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하성운, 세븐틴, 투모로우바이투게더, 제로베이스원, 이준호, 스트레이 키즈, 알파드라이브원, 앤팀, 엑소, 파우가 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 3월 '아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드' 주인공으로 선정됐다.3월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다. 지난 3월 투표는 9일부터 지난 22일까지 진행됐다.텐아시아가 주관하는 '아티스트탑텐'는 매달 가장 화제성 있는 국내 아티스트들을 선정하는 대회다. K팝을 대표하는 남자 아이돌, 여자 아이돌, 장르(인디, 혼성 그룹, 발라드 등) 아티스트들이 각 분야의 1위 자리를 놓고 경쟁하게 된다.투표 결과 가수 하성운이 K팝 보이 브랜드 부문 1위를 차지했다. 하성운은 지난 21일 방송된 748회 '불후의 명곡' '故 김광석 30주기 추모 특집 2부'에 출연해 '너무 아픈 사랑은 사랑이 아니었음을'을 선곡했다. 하성운은 구슬프게 쏟아지는 봄비처럼 잔잔하게 시작해, 이내 폭풍우처럼 몰아치는 편곡으로 극적인 감정선을 완성했다. 또 그는 4월 중 워너원으로 완전체 활동할 예정이다. 이들은 리얼리티 프로그램 '워너원 고'를 통해 오랜만에 팬들과 만난다. 워너원은 2017년 Mnet 서바이벌 프로그램 '프로듀스 101 시즌2'를 통해 결성된 프로젝트 그룹이다.2위에는 그룹 세븐틴이 이름을 올렸다. 지난달 30일 소속사 플레디스 엔터테인먼트는 세븐틴이 오는 6월 20~21일 이틀간 인천아시아드주경기장에서 '2026 에스브이티 10th 팬미팅 <세븐틴 인 캐럿 랜드>'(2026 SVT 10TH FAN MEETING )를 개최한다고 밝혔다. 이번 공연은 오프라인 현장뿐 아니라 온라인 라이브 스트리밍으로도 동시 송출될 예정이다.3위는 그룹 투모로우바이투게더다. 투모로우바이투게더는 오는13일 미니 8집 '세븐스 이어(7TH YEAR): 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때'를 발매한다. 이 앨범은 다섯 멤버가 지난해 8월 소속사 빅히트 뮤직과 전원 재계약을 체결한 뒤 처음 선보이는 단체 앨범이다. 또 멤버 수빈과 연준은 지난달 31일 유튜브 채널 'TEO 테오'를 통해 공개된 웹 예능 '살롱드립'에 출연해 이들의 우정을 다지는 과정을 회상해 감동을 더했다.이어 제로베이스원, 이준호, 스트레이 키즈, 알파드라이브원, 앤팀, 엑소, 파우 순이었다.하성운, 세븐틴, 투모로우바이투게더, 제로베이스원, 이준호, 스트레이 키즈, 알파드라이브원, 앤팀, 엑소, 파우의 순위는 텐아시아 애플리케이션에서 진행된 투표 점수 100%로 정해진다. 매달 투표가 마감된 뒤, 팬들의 투표 점수를 합산한 가장 높은 점수로 아티스트 TOP 10이 선정된다. 투표 페이지에서는 출석 체크 시 매일 하트 1개를 선물로 주는 이벤트도 진행되고 있다.K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 아이돌챔프 월간 차트 상위 아티스트 TOP 20팀으로 선정된다. 핫 장르 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 셀럽챔프 월간 차트 상위 아티스트 20팀으로 정해진다.'아티스트탑텐' TOP 10에 이름을 올린 아티스트들에게는 최종 순위와 연계한 특집 기사, 텐아시아 홈페이지 홍보, 다음 달 아티스트탑텐 후보 포함(1위 아티스트 한정) 등 혜택이 제공된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr