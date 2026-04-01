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이세계아이돌, 세이마이네임, 프로미스나인, 김세정, 소녀시대, 아이브, 레드벨벳, 니쥬, 선미, 수지가 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 3월 '아티스트탑텐 K-팝 걸 브랜드' 주인공으로 선정됐다.3월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다. 지난 3월 투표는 9일부터 지난 22일까지 진행됐다.텐아시아가 주관하는 '아티스트탑텐'는 매달 가장 화제성 있는 국내 아티스트들을 선정하는 대회다. K팝을 대표하는 남자 아이돌, 여자 아이돌, 장르(인디, 혼성 그룹, 발라드 등) 아티스트들이 각 분야의 1위 자리를 놓고 경쟁하게 된다.투표 결과 버추얼 그룹 이세계아이돌이 K팝 걸 브랜드 부문 1위를 차지했다. 이들은 인터넷 방송인 우왁굳이 기획한 오디션을 통해 결성돼 2021년 12월 17일에 데뷔한 6인조 버츄얼 아이돌이다. 이들은 지난달 한터뮤직어워즈에서 버츄얼 아이돌 최초로 포스트제너레이션상을 수상해 눈길을 끌었다.2위에는 그룹 세이마이네임이 이름을 올렸다. 지난 2월 이들은 서울 강북구 성신여자대학교 운정그린캠퍼스 대강당에서 '2026 SAY MY NAME Asia Tour Fan Concert "ATTI GIRL" in SEOUL'(2026 세이마이네임 아시아 투어 팬 콘서트 "아티 걸" 인 서울)' 공연을 성공적으로 마쳤다. 또한, 세이마이네임은 최근 발매한 '&Our Vibe' 타이틀곡 'UFO(ATTENT!ON)(유에프오)'로 지상파 음악방송 첫 1위를 비롯해 전작 대비 2배가 훌쩍 넘는 초동 판매량을 기록하는 등 폭발적인 성장세를 보이며 많은 주목을 받고 있다.3위는 그룹 프로미스나인이다.소속사 어센드에 따르면 프로미스나인은 1일 일본 데뷔 EP '라이크 유 베터 (일본어 버전)'을 발표하고 현지 활동에 돌입한다. 이번 프로미스나인의 일본 EP에는 지난해 한국에서 발표한 6번째 미니앨범 '프롬 아워 투웬티스' 타이틀곡 '라이크 유 베터'와 수록곡 '러브=디재스터'가 일본어 버전으로 담긴다. 프로미스나인은 이에 앞서 오는 28일 일본 도쿄에서 '2025-26 프로미스나인 월드투어 앙코르 '나우 투모로우. 인 도쿄''를 개최하고 현지 팬들과 만난다.이어 김세정, 소녀시대, 아이브, 레드벨벳, 니쥬, 선미, 수지 순이었다.이세계아이돌, 세이마이네임, 프로미스나인, 김세정, 소녀시대, 아이브, 레드벨벳, 니쥬, 선미, 수지의 순위는 텐아시아 애플리케이션에서 진행된 투표 점수 100%로 정해진다. 매달 투표가 마감된 뒤, 팬들의 투표 점수를 합산한 가장 높은 점수로 아티스트 TOP 10이 선정된다. 투표 페이지에서는 출석 체크 시 매일 하트 1개를 선물로 주는 이벤트도 진행되고 있다.K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 아이돌챔프 월간 차트 상위 아티스트 TOP 20팀으로 선정된다. 핫 장르 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 셀럽챔프 월간 차트 상위 아티스트 20팀으로 정해진다.'아티스트탑텐' TOP 10에 이름을 올린 아티스트들에게는 최종 순위와 연계한 특집 기사, 텐아시아 홈페이지 홍보, 다음 달 아티스트탑텐 후보 포함(1위 아티스트 한정) 등 혜택이 제공된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr