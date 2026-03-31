사진제공=NTT 도코모 스튜디오&라이브

사진제공=NTT 도코모 스튜디오&라이브

'글로벌 걸그룹' 코스모시(cosmosy)가 전곡 타이틀 '~ of the world ~'를 발매한다.코스모시는 31일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에 두 번째 미니 앨범 '~ of the world ~'(이하 '오브 더 월드')를 발매하고 본격적인 컴백 활동에 나선다.'오브 더 월드'는 사랑을 통제하려 했던 5개 디바이스(PRISM INVADERS)의 실패를 계기로, 스스로 오류가 되는 것을 선택한 소녀들의 여정을 담은 앨범이다. 해당 앨범에는 'Physics ~ 物理的な ~', 'Chance ~ 사랑이라 말하기 전에 ~', 'Silence ~ body and soul ~', 'Patience ~ 오직 너와 ~', 'Paradise ~ I need you ~' 등 총 7곡이 수록됐다.앞서 코스모시는 첫 번째 선공개 곡 'Physics ~ 物理的な ~'에서 낯선 신세계 속 서로에게 끌리며 새로운 공간을 만들어가는 이야기를 중력과 같은 물리 법칙에 빗대어 표현했다. 이어 두 번째 선공개 곡 'Chance ~ 사랑이라 말하기 전에 ~'에서는 가능성이 전혀 없는 운명 속에서 기적처럼 사랑이 이뤄지길 바라는 소녀들의 마음을 그려냈다.코스모시는 이번 '오브 더 월드' 활동에 맞춰 포토카드 앨범을 발매한다. 포토카드 앨범 예약판매 일정은 향후 공식 SNS에서 확인할 수 있다.한편 '오브 더 월드'는 이날 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr