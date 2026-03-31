배우 강예원의 앞트임 시술 전 후. 좌측이 복원 후, 우측이 복원 전. / 사진=강예원 SNS

사진=강예원 유튜브 채널

배우 강예원이 성형 사실을 언급하며 근황을 알렸다.지난 30일 유튜브 채널 '깡예원'에는 '저 강예원인데요 이런 얘기까지 해도 돼요? MBTI·연애관·이상형'이라는 제목의 영상이 업로드됐다.공개된 영상 속 강예원은 "1월부터 영화 촬영을 시작했고, 서울에서 부산까지 왔다 갔다 하면서 바쁘게 찍고 있다"고 근황을 전했다.이어 그는 "저는 현장에 누구보다 일찍 가 있는 편"이라먀 "분위기를 많이 느끼려고 한다. 캐릭터의 차림새로 돌아다닌다. 그렇지 않으면 에너지가 덜 들어가는 것 같다"고 자신만의 루틴을 공유했다. 그러먄서 "영화 찍을 때 지방에 있어도 동네 주민처럼 다니고, 외부와 단절한다"고 덧붙였다.강예원은 "사람들이 나를 잘 못 알아본다"며 앞트임 복원 사실을 간접적으로 언급했다. 그는 "제가 눈을 막아서 못 알아본다기 보단 '해운대' 찍을 때 다른 배우들과 함께 다녀도 아무도 못 알아보더라"라고 말했다.또 그는 연애 근황에 대해 "제가 일을 좋아하긴 했다. 1순위가 일이고, 연애는 항상 뒷전이었다. 그런데 올해부터 생각이 바뀌기 시작했다. 20대 때처럼 내 짝을 찾고 싶다는 마음이 간절해졌다"고 밝혔다.강예원은 "내가 고마운 사람을 잊지 못한다"며 "이상형은 내가 고마워 할 수 있는 사람이고, 나도 그 사람에게 고마운 사람이 되고 싶다"고 언급했다. 그러면서도 "식성이 안 맞는 사람은 싫다"고 확고한 성향을 보였다.앞서 강예원은 과거 앞트임 수술을 받았던 눈을 다시 복원했다고 밝힌 바 있다. 그는 2024년 유튜브 채널 '노빠꾸탁재훈'에 출연해 "친한 동생이 예전 제 싸이월드 사진을 보더니 과거 얼굴이 예쁘다고 하더라. 그래서 예전으로 돌아가야겠다고 생각했다"고 말했다. 이어 "제가 눈 앞트임 성형 수술했었는데 이번에 이걸 막은 거다"라고 밝혔다.한편 1979년생으로 올해 46세인 강예원은 2001년 드라마 '허니허니'로 데뷔했다. 2022년 JTBC 드라마 '한 사람만'에 출연 후 현재 드라마는 쉬고 있는 상태다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr