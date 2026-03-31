채윤, 김태희 명곡으로 깊은 인상('가요무대')

‘미스트롯4’에서 활약한 가수 채윤이 ‘소양강 처녀’로 시청자들에게 깊은 인상을 남겼다.채윤은 지난 30일 밤 방송된 KBS1TV ‘가요무대’ 1941회에 출연, 김태희의 ‘소양강 처녀’를 선곡해 무대를 꾸몄다.검은 원피스에 화려한 비즈 장식이 더해진 의상을 입고 등장한 그는 단정하면서도 세련된 분위기로 시청자들의 시선을 사로잡았다.곡 초반 댄서들과 함께한 안무는 무대의 흥을 더했으며, 특유의 구성진 보컬로 곡의 정서를 표현했다. 이어 안정적인 가창력과 노련한 무대 매너를 바탕으로 완성도 높은 무대를 선보였다.특히 섬세한 감정 표현으로 곡의 몰입도를 한층 끌어올리며 존재감을 드러냈다.채윤은 CJB(청주방송) ‘전국 TOP10 가요쇼’ MC, TV조선 프로그램 ‘알콩달콩’ 고정 리포터, ‘알맹이’ 고정 패널 활동을 비롯해, KBS ‘전국노래자랑’, ‘가요무대’, ‘아침마당’, TV조선 ‘화요일은 밤이 좋아’ 등 다수의 방송 프로그램에 출연하며 만능 엔터테이너로서의 입지를 다져왔다. 지난해 5월에는 싱글 ‘불어라 꽃바람’을 발표했으며, 최근 TV조선 ‘미스트롯4’에 출연하며 활발한 음악 활동을 이어가고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr