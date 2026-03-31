방송인 전현무 / 사진=텐아시아DB

31일 첫 방송되는 '히든싱어8' / 사진제공=JTBC

'히든싱어8' MC 전현무가 녹화 중 초유의 사태를 맞는다.31일 방송되는 JTBC '히든싱어8'에서는 첫 번째 원조 가수 심수봉이 출격해 모창 능력자들과 대결을 벌이는 가운데 한시도 긴장을 놓을 수 없는 예측 불가한 상황이 속출하며 시청자들의 도파민을 자극할 예정이다.그동안 공연 위주로 활동해 방송에서는 쉽게 볼 수 없었던 심수봉이 새 시즌의 문을 열 첫 번째 원조 가수로 등장하자 히든 판정단의 열화와 같은 반응이 쏟아진다. 심수봉은 발표하는 곡마다 신드롬을 일으킨 싱어송라이터이자 독보적인 보이스를 가진 만큼 모창 능력자들과의 대결에 더욱 기대감이 높아지고 있는 상황.특히 1라운드부터 심수봉과 싱크로율 100%를 자랑하는 모창 능력자들의 노래가 흘러나오며 히든 판정단을 혼란스럽게 만든다. 원조 가수의 최근 창법까지 마스터한 모창 능력자들의 비상한 활약에 심수봉의 조카 손주인 손태진도 깜짝 놀란 반응을 보이고 무려 12년 동안 심수봉과의 대결을 기다린 모창 능력자도 있다고 해 역대급 난도를 예감케 하고 있다.그런가 하면 전현무는 녹화 현장에서 새로운 대본을 받고 당황해하며 "나까지 속이면 어떡해"라고 서운함을 토로한다. '히든싱어'의 터줏대감마저 깜빡 속아 넘어간 초유의 사태는 무엇이었을지 관심이 쏠린다.'히든싱어8'은 이날 오후 8시 50분 첫 방송된다정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr