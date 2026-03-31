'나는 SOLO' 31기 출연진의 모습 / 사진제공=SBS Plus, ENA

'나는 SOLO' 31기 출연진의 모습 / 사진제공=SBS Plus, ENA

'나는 SOLO' 31기가 시작부터 도파민 폭발 로맨스를 예고한다.다음 달 1일 방송되는 SBS Plus, ENA 예능 '나는 SOLO'에서는 솔로나라 31번지에 입성한 솔로남녀들의 첫 만남과 함께 심상치 않은 감정 기류가 포착된다.이날 충남 태안에 차려진 솔로나라 31번지에 입성한 솔로남들은 각기 다른 개성과 매력으로 단숨에 시선을 사로잡는다. 강인한 면모와 섬세함을 동시에 지닌 솔로남이 등장하자, MC 데프콘은 "말로만 듣던 테겐남(테토+에겐)"이라며 감탄한다. 이어 훈훈한 비주얼과 묘한 분위기로 느좋남의 정석을 보여주는 솔로남의 모습에 MC 송해나와 이이경은 "완전 훈남이다", "약간 공유 느낌?", "여자분들이 아주 좋아하는 인상이다"라며 환호한다. 급기야 데프콘은 "여러분, 여심 사냥꾼이 나타났습니다"라고 선언해 기대감을 끌어올린다.잠시 뒤, 31기 솔로녀들도 강렬한 존재감을 발산하며 나타난다. 한 솔로녀는 백옥 같은 피부에 환한 미소를 장착한 채 나타난다. 이를 본 데프콘은 "제 첫인상 선택은 저 분이다"라고 고백한다. 또한 소녀처럼 앳된 외모의 솔로녀부터 털털하고 호쾌한 매력의 솔로녀의 등장에 3MC는 "다들 매력이 보통이 아니네"라고 반응한다.솔로남녀가 출격한 가운데, 제작진은 향후 펼쳐질 31기의 로맨스를 미리보기 형식으로 공개한다. 그런데 질투 특집이라고 할 만큼 감정이 소용돌이치는 현장이 담겨 도파민을 자극한다. 자신의 원픽인 솔로남이 다른 여자와 산책을 나가자 오열하는 솔로녀의 모습이 포착된 것. 질투와 오해가 얽히며 감정이 요동치는 31번지 로맨스가 어떤 전개를 보일지 벌써부터 궁금증이 치솟는다.'나는 SOLO'는 4월 1일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr