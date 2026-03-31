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매번 예상할 수 없는 긴박한 현장을 밀착 취재하며 화제를 모은 '슈퍼캐치 진실의 눈'이 이번에도 손에 땀을 쥐게 하는 전개로 시청자들의 이목을 사로잡을 예정이다.4월 1일 만우절에 방영되는 KBS '슈퍼캐치 진실의 눈' 6회에는, 경악할 수밖에 없는 거짓말 같은 현장들이 소개된다. 이에 MC들 모두 분노를 참지 못했다는 후문이다.그동안 특유의 밝은 에너지로 시청자들에게 웃음을 선사해 온 승희는 녹화 도중 "너무 속상하다"며 눈물을 보여 현장을 숙연하게 만들기도 했다. 또한, 박진감 넘치는 추격 현장에 승희는 마치 "영화를 보는 것 같다"라고 감탄을 연신 쏟아내며 눈을 떼지 못했다. 앞서 승희는 지난해 10월 유튜브에 출연해 10kg이 빠졌다고 밝히며, 현기증과 무기력 증상을 고백해 '건강 이상설'에 불을 지폈다.이번 방송에서는 그동안 한 번도 공개되지 않았던 현장을 밀착 취재했다. 제작진은 폐쇄된 공간에서 철저한 통제 속에 촬영을 이어갔다. 그 안에서 마주한 영화보다 잔혹한 현실을 영상에 담았다. 또한, 은밀하고 깊숙이 퍼져버린 범죄의 실체를 짚어보고, 집요한 수사를 통한 범인 검거 현장에 동행했다.대한민국이 마약 청정국이란 말도 이제는 옛말이다. 우리 일상 깊숙이 침투한 마약은 비대면 거래를 통해 빠르고 은밀하게 유통되고 있다. 상습 마약범들의 교묘해지는 수법에 맞서 마약 합동수사본부 수원지검이 본격적인 마약 사범 검거 작전에 돌입한다. 상습 마약 사범을 겨냥한 잠복 수사, 해외에서 밀반입된 마약 '야바'를 유통하려 한 용의자 추적까지 집요한 수사를 통한 마약 사범 검거 현장이 공개된다.현재 전국 교정시설의 평균 수용률은 129%에 달한다. 정원을 훌쩍 넘긴 과밀 상태 속에서 수용자 관리의 어려움은 갈수록 커지고 있다. 좁은 공간에서 발생하는 갈등은 언제든 큰 사고로 번질 수 있는 위험 요소이다. 여기에 인력 부족 문제까지 겹치면서, 사고 발생 시 즉각 대응조차 쉽지 않은 실정이다. 하지만 교도관들의 근무 환경 및 처우 개선은 여전히 더딘 상황이다. 원주교도소에서 진행된 밀착 취재를 통해, 과밀 수용이 초래한 현장의 긴박한 상황과 벼랑 끝에 선 교도관들의 현실을 집중 조명할 예정이다.순간을 포착한 '결정적 장면', 그 놀라운 '슈퍼캐치'의 순간은 4월 1일 저녁 9시 50분, '슈퍼캐치 진실의 눈'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr