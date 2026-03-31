"12살 딸 명치 폭행" 母 불륜에 결국 자퇴했다…"맞으면서도 기다려" 오열 ('가족지옥')[종합]

사진제공=MBC

'오은영 리포트-가족 지옥'에 '언니엄마 가족'이 등장했다.지난 30일 방송된 MBC '오은영 리포트'에서는 '가족 지옥' 특집 마지막 이야기가 그려졌다. '결혼 지옥'의 부부 문제에서 가족의 문제로 시선을 확장한 '가족 지옥' 특집은 가족의 오랜 갈등에 대한 오은영 박사의 정확한 분석과 이를 통한 가족의 진정한 화해가 매회 호평받았다. 이날 방송은 '가족 지옥' 특집 마지막 이야기, 다섯 번째 가족인 '언니엄마 가족'의 사연이 공개됐다.'언니엄마 가족'은 12년 차 싱글 대디와 두 딸의 남다른 사연으로 눈길을 끌었다. 25세 첫째 딸은 능숙한 솜씨로 밑반찬을 만들고, 동생의 식사를 살뜰히 챙겨주는 등 마치 엄마 같은 모습을 보였다. 반면, 18세 둘째 딸은 언니가 차려주는 밥도 겨우 씹어 삼키고, 고등학교 자퇴 후 외출도 거부한 채 은둔 생활을 이어가고 있었다. 이에 녹화 스튜디오에도 끝내 등장하지 않았다. 또한, 둘째는 아빠 앞에서 욕설을 내뱉는가 하면 대화를 하지 않으려는 모습으로 안타까움을 자아냈다.아빠는 둘째 딸과의 관계 회복을 위해 오은영 박사를 찾았다고 밝혔다. 둘째와 아빠의 갈등에 두 딸은 아빠의 화법을 문제로 꼽았다. 말을 너무나 장황하게 하고, 억양이 지나치게 세다는 것. 여기에 더해 오은영 박사는 대기실에서 만난 둘째의 모습을 떠올리며 "공포에 가득한 얼굴이었다. 둘째는 청각, 시각, 촉각 자극에 극도로 예민하다. 아빠를 싫어하는 것이 아니라 아빠의 말투와 목소리 톤, 표정에 예민한 것"이라고 분석했다.아빠는 전처의 외도로 이혼했고, 이를 가장 먼저 눈치챈 것이 당시 12세였던 첫째라고 밝혔다. 처음 맡는 남자 향수 냄새와 엄마 지갑 속 커플 사진에서 엄마에게 남자 친구가 생긴 사실을 알아챈 것. 엄마의 외도는 곧장 학교에도 소문이 났고, 이에 첫째는 친구들에게 따돌림과 괴롭힘을 당했다고 털어놨다. 결국 고등학교를 자퇴한 첫째는 지금까지도 사람들의 시선을 두려워하며 마스크를 쓰고 다닌다고 고백했다.늘 밝고 의젓해 보이기만 했던 첫째의 가슴 아픈 사연은 여기서 끝이 아니었다. 첫째는 엄마의 기억이 흐릿한 동생에게 "좋게 이야기하고 싶어도 나한테는 나쁜 기억밖에 없다. 구구단 못 외웠다고 명치를 맞기도 했다. 맞으면 피멍이 기본이었다"라고 회상했다. 첫째는 "엄마에게 맞으면서도 엄마를 기다렸다. 엄마를 싫어하긴 했지만 많이 기대기도 했다. 어린 나이에 온기가 필요했다"라며 눈물을 쏟아냈다.엄마와 언니 역할을 모두 해내야 하는 부담감을 짊어지고 살아온 첫째. 더는 참을 수 없는 마음에 충동적으로 한강에 뛰어내리려 했고, 행인의 도움으로 살아날 수 있었다고 고백해 스튜디오를 숙연하게 만들기도.오은영 박사는 "부모가 나를 어떻게 대하는가를 선택할 순 없다. 엄마와의 인연을 악연이라 말할 수 있겠지만, 모르는 인연 덕분에 목숨을 구하기도 했다. 딸들이 상처받지 않았으면 좋겠다며 마음 아파하는 아빠 또한 귀한 인연"이라고 진심으로 위로했다. 이어 아빠에게는 두 딸에게 엄마에 대해 있는 그대로의 이야기를 정리해 줄 것을 조언했다.나의 뿌리를 제대로 알고, 단단하게 딛고 가는 과정이 딸들에게 필요하다는 것. 열 마디 내로 간결하게 말하는 연습도 필요하다고 강조했다. 마지막으로, 첫째에게는 엄마의 역할을 내려놓고 언니의 위치에서 자신의 인생을 살 것을, 둘째에게는 삶의 구조를 통해 안정감을 찾기를 권했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr