한 침대에 누워있는 하지원과 나나 / 사진='클라이맥스' 캡처

겁에 질린 하지원의 모습 / 사진='클라이맥스' 캡처

한 침대에 누워있는 하지원과 나나 / 사진='클라이맥스' 캡처

'클라이맥스' 하지원 / 사진='클라이맥스' 캡처

'클라이맥스' 하지원이 나나와 파격 동성 키스신을 선보였다.하지원은 지난 30일 방송된 ENA 드라마 '클라이맥스' 5회에서 살인 사주 의혹으로 벼랑 끝에 몰린 추상아 역을 맡아 살아남기 위해 수단과 방법을 가리지 않는 혼신의 흑화 열연을 선보였다.이날 방송에서 추상아는 연예 제작자 오광재(서현우 분)의 살인을 사주했다는 의혹으로 공황발작을 일으키던 중, 자신을 구해준 황정원(나나 분)와 대면했다. 추상아는 그동안 남편 방태섭(주지훈 분)의 요청으로 황정원이 자신의 일거수일투족을 감시하며 도청해 왔다는 사실을 알게 됐지만 "미안하다"라는 말에 "난 아무도 안 믿어, 너도 미안해할 것 없어"라며 담담히 용서의 뜻을 밝혀 황정원의 마음을 움직였다. 이후 "그쪽이 불쌍하다"라는 황정원의 말에 추상아 또한 감정의 동요를 보여주며 묘한 긴장감을 자아냈다.특히 이날 밤 추상아는 오광재로 인해 죽게 된 동료인 지수를 떠올리며 눈물을 흘렸고, 황정원이 추상아의 눈물을 닦아주며 위로를 건네는 장면에서 두 사람 사이의 특별한 유대감이 형성됐다. 파격적인 동성 키스신이 오간 후 추상아는 황정원에게 "더 최악이 될 일부터 막고 어떻게든 살아내야겠다, 너도 진짜 네 삶을 찾길 바란다"라는 진심을 전하며 본격적인 생존 모드에 돌입했다.이후 재기 불능의 여론이 형성되자 추상아는 자신이 살인을 사주했던 박재상(이가섭 분)의 어머니를 직접 찾아가는 초강수를 뒀다. 박재상이 자신을 지켜보고 있다는 사실을 직감한 추상아는 어머니 앞에서 "정말 이런 일이 벌어질 줄 몰랐다, 한 번만 용서해달라"라며 무릎을 꿇고 눈물의 고해성사를 이어가 박재상의 마음까지 흔들어 놓았다. 하지만 박재상이 자신 앞에 나타나자 추상아는 "오랜만이다, 박재상"이라고 인사를 건네며 순식간에 서늘한 표정으로 돌변, 소름 엔딩을 완성했다.'클라이맥스' 6회는 31일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr