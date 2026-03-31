배우 강소라가 두 딸의 얼굴을 공개했다. / 사진=강소라 SNS

사진=강소라 SNS

배우 강소라가 두 딸의 얼굴을 공유했다.강소라는 지난 29일 자신의 인스타그램에 "육아 근황 모음집"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 강소라가 두 딸과 카페와 수족관 등을 방문한 모습. 특히 두 딸은 벌써부터 또렷한 이목구비와 사랑스러운 분위기를 보이며 엄마를 쏙 빼닮은 '붕어빵 비주얼'을 자랑해 눈길을 끌었다.강소라는 그동안 두 딸의 얼굴을 가려왔다. 그러나 이번에 자연스럽게 오픈해 그 배경에 관심이 쏠렸다.한편 강소라는 1990년생으로 올해 36세다. 2020년 10살 연상의 한의사 남편과 결혼 후 슬하에 두 딸을 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr