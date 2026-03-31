크리에이터 랄랄이 다이어트에 나섰다. /SNS

크리에이터 랄랄이 다이어트에 나섰다. /SNS

크리에이터 랄랄이 다이어트 위기를 맞았다.랄랄은 지난 30일 자신의 계정에 "또 80kg 될라하네. 돼지병 퇴치"라며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 랄랄은 집 내부에 있는 런닝머신 위에서 운동하는 중이다. 브라탑과 레깅스를 입고 시원하게 몸매를 뽐냈다.앞서 랄랄은 지난 28일 방송된 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'에 '먹빼(먹고 빼는) 모임' 멤버로 등장했다.그는 "나는 안경이랑 옷이 무겁다"면서 코성형을 언급했다. 또 "남의 코니까 5kg이다"라고 했고 77kg인 몸무게를 확인하고 크게 당황했다. 최근 77kg에서 2주 만에 4kg을 감량했으나 원상 복귀가 된 셈이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr