사진=랄랄 SNS

사진=랄랄 SNS

유튜버 겸 방송인 랄랄이 다이어트 근황을 전했다.랄랄은 지난 30일 자신의 인스타그램에 "살빠져보이져, 전혀요"라는 문구와 함께 두 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 랄랄이 실내 운동에 열중하고 있는 모습. 브라톱과 5부 레깅스를 입은 그는 적나라하게 보이는 배를 인증해 눈길을 끌었다.한편 랄랄은 1992년생으로 올해 33세다. 197만 명의 유튜브 구독자를 보유하고 있으며, 2024년 11살 연상의 비연예인과 백년가약을 맺어 같은해 7월 딸을 출산했다. 현재는 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 육아 일상을 공유하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr