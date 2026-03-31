가수 자두가 로코베리 안영민과 협업했다. 사진제공=헤이엔터씨

가수 자두가 프로듀서 로코베리 안영민과 함께 신곡을 발표한다.자두는 프로듀서 안영민과 협업해 고흥의 봄을 담은 곡 '봄바람 휘날리고'를 완성했다. 이번 곡은 안영민의 프로듀싱과 자두의 보컬이 어우러진 작품으로 고흥의 계절감을 음악으로 구현한 것이 특징이다.고흥군청이 제작을 지원하고 헤이엔터씨가 기획한 이번 프로젝트는 지자체와 아티스트의 협업으로 진행됐다. 대중음악을 활용해 지역의 정서를 전달하는 방식은 새로운 지역 브랜딩 시도로 평가받는다.특히 이번 신곡은 특정 지역명을 반복하는 기존 홍보곡 형태를 지양하고 고흥의 분위기를 감성적으로 풀어낸 대중가요 형식을 취했다. 캠페인 성격보다는 청취자들이 자연스럽게 공감할 수 있는 음악 제작에 초점을 맞췄다.자두는 "고흥의 아름다운 봄을 담은 노래에 참여하게 되어 영광이다. 봄에 잘 어울리는 따뜻한 곡이고, 개인적으로도 노래가 너무 좋아 즐겁게 작업했다"며 "많은 분들께 편안하게 다가가는 음악이 되었으면 좋겠다"고 말했다.안영민 역시 "헤이엔터씨와 함께 이번 프로젝트를 진행하게 되어 의미가 컸고, 자두 씨와의 작업도 굉장히 즐거웠다"며 "이 노래를 통해 고흥이라는 곳이 더 많은 분들께 알려지는 계기가 되었으면 좋겠다"고 밝혔다.'봄바람 휘날리고' 음원은 4월 1일 공개된다. 이후 고흥의 풍경을 담은 영상 콘텐츠와 함께 다양한 플랫폼을 통해 배포될 계획이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr