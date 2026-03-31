가수 성시경이 다이어트로 홀쭉해진 얼굴을 보였다. / 사진=성시경 유튜브 채널

최근 10kg을 감량해 눈길을 끌었던 가수 성시경이 속내를 밝혔다.성시경은 지난 30일 자신의 유튜브 채널을 통해 다이어트와 관련된 이야기를 꺼냈다.광고 촬영을 위해 햄버거를 먹던 성시경은 "낮에 계란과 고구마를 먹고, 밤엔 광어회에 소주 반 병 먹고 자는데 빅사이즈 버거라니"라고 말문을 열었다.먹방을 이어가던 그는 "오늘 (너무 많이 먹어서) 하프 마라톤은 뛰어야 할것 같다"며 여전히 다이어에 신경을 쓰는 듯한 태도를 보였다.성시경은 "다이어트를 한지 100일 가까이 됐다"며 "100일을 채워보고 싶다. 인간이 뭐든 100일은 해야 하지 않나. 아마 4월 중순쯤 끝날 거다"고 언급했다.그러면서도 그는 "끝난다기보다 다시는 다이어트를 하고 싶지 않다. 이번에 너무 힘들었다"고 토로했다.성시경이 대형 햄버거 두 개를 먹어치우자 제작진은 성시경을 말리기도 했다. 그러자 그는 "그만 먹으라고. 집에 뛰어가면 되지"라며 태연하게 말했다.앞서 성시경은 화장품 광고 모델이 되면서 "체중을 감량했다"고 언급한 바 있다. 그는 "처음 한 달은 계란·고구마·광어회·영양제로 버텼다. 광고 촬영 때는 하루 3번 운동했다"고 비법을 공개하기도 했다.한편 성시경은 2000년 데뷔해 올해 25주년을 맞았다. 최근 KBS2 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'으로 시청자들과 만나고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr