가수 크러쉬가 손하트 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

개그맨 김경욱이 은인으로 크러쉬를 꼽았다./사진=유튜브 '짠한형'

개그맨 김경욱이 가수 크러쉬가 은인이라고 밝혔다.지난 30일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에서는 '예측불가 매력 사유리X김경욱. 그리고 사유리의 남자들 등장?!'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김경욱은 자신의 부캐 다나카를 언급하며 "사실 다나카는 크러쉬가 포문을 열어준 것"이라고 말문을 열었다. 그는 "다나카의 (호스트) 직업이 일본 음지 문화이지 않나. 그래서 다들 좋아해도 '재밌게 보고 있다'는 얘기를 잘 못했다"고 회상했다.이어 그는 "크러쉬가 코로나 때 자가격리하는 시기에 '나의 유일한, 자가 격리를 도와줄 수 있는, 외롭지 않게 해주는 콘텐츠'라면서 다나카를 언급해 줬다. 스토리 보자마자 DM(다이렉트 메시지)으로 '크러쉬상, 다나카 좋아합니까?' 물어보고 콘텐츠도 함께 찍었다"며 "그때부터 연예인분들 초대하는 포맷의 토크쇼를 하게 됐다. 추성훈 씨도 나오고 빠더너스도 나오면서 인기를 얻었다. 그래서 크러쉬는 저에게 항상 은인 같은 느낌”이라고 고마워했다.이를 들은 신동엽이 "그런 거는 죽을 때까지 잊으면 안 된다. 정말 고마워 해야 된다"고 하자 김경욱은 "크러쉬 매니저 결혼식 사회를 봤다. 너무 고마웠다"고 말했다.다나카가 처음부터 잘된 건 아니었다고. 김경욱은 "2018년에 처음으로 다나카 관련 뮤직비디오를 공개했는데 조회수가 1000 나왔다. 망했다고 생각했다. 근데 1년 후 1만이 되면서 반응이 오기 시작했다. 쉬다가 올렸는데 반응이 왔다"고 설명했다.한편, 크러쉬는 2021년부터 레드벨벳 조이와 공개 열애 중이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr