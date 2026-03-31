장영란이 관악삭을 등반했다. /사진=장영란 유튜브 채널 캡처

장영란이 관악삭을 등반했다. /사진=장영란 유튜브 채널 캡처

방송인 장영란이 시술 의혹을 해명했다.지난 28일 개인 유튜브 채널 'A급 장영란'에 'SNS 난리난 관악산 장영란이 절대 가지 말라고 하는 이유?'라는 제목의 영상이 올라왔다.이날 그는 관악산 정상에서 진행하는 Q&A에서 "입술 필러 좀 그만 맞아라"라는 네티즌의 댓글에 "필러 아니다. 화장법이 바뀌었다. 맞았으면 맞았다고 해야지"라고 해명했다.앞서 장영란은 관상가 박성준에게 관악산 연주대를 기운이 좋은 등산코스로 추천받은 바 있다.한편 장영란은 홈쇼핑 연계 편성을 인정했다. 장영란은 “관련 규정과 가이드라인을 준수해왔다”며 “홈쇼핑이나 방송 측의 연출 과정 및 출연자 섭외에 관여한 사실이 없다”고 선을 그었다. 그러면서도 “결과적으로 적절하지 못한 출연자를 통해 제품이 소개되면서 불편함과 실망을 드린 점은 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr