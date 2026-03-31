방송인 장영란이 시술 의혹을 해명했다.
지난 28일 개인 유튜브 채널 'A급 장영란'에 'SNS 난리난 관악산 장영란이 절대 가지 말라고 하는 이유?'라는 제목의 영상이 올라왔다.
이날 그는 관악산 정상에서 진행하는 Q&A에서 "입술 필러 좀 그만 맞아라"라는 네티즌의 댓글에 "필러 아니다. 화장법이 바뀌었다. 맞았으면 맞았다고 해야지"라고 해명했다. 앞서 장영란은 관상가 박성준에게 관악산 연주대를 기운이 좋은 등산코스로 추천받은 바 있다.
한편 장영란은 홈쇼핑 연계 편성을 인정했다. 장영란은 “관련 규정과 가이드라인을 준수해왔다”며 “홈쇼핑이나 방송 측의 연출 과정 및 출연자 섭외에 관여한 사실이 없다”고 선을 그었다. 그러면서도 “결과적으로 적절하지 못한 출연자를 통해 제품이 소개되면서 불편함과 실망을 드린 점은 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
지난 28일 개인 유튜브 채널 'A급 장영란'에 'SNS 난리난 관악산 장영란이 절대 가지 말라고 하는 이유?'라는 제목의 영상이 올라왔다.
이날 그는 관악산 정상에서 진행하는 Q&A에서 "입술 필러 좀 그만 맞아라"라는 네티즌의 댓글에 "필러 아니다. 화장법이 바뀌었다. 맞았으면 맞았다고 해야지"라고 해명했다. 앞서 장영란은 관상가 박성준에게 관악산 연주대를 기운이 좋은 등산코스로 추천받은 바 있다.
한편 장영란은 홈쇼핑 연계 편성을 인정했다. 장영란은 “관련 규정과 가이드라인을 준수해왔다”며 “홈쇼핑이나 방송 측의 연출 과정 및 출연자 섭외에 관여한 사실이 없다”고 선을 그었다. 그러면서도 “결과적으로 적절하지 못한 출연자를 통해 제품이 소개되면서 불편함과 실망을 드린 점은 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
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