사진=그룹 블랙핑크 리사 SNS
사진=그룹 블랙핑크 리사 SNS
그룹 블랙핑크 리사가 화려한 의상과 함께 20대의 마지막 생일을 기념했다.

리사는 지난 30일 개인 SNS 계정에 "사랑하는 사람들과 함께한 마지막 20대"라는 문구와 사진 여러 장을 게시했다. 공개된 사진 속 리사는 반짝이는 소재의 드레스를 착용하고 해변에서 생일 파티를 진행하는 모습이다.

파티 현장에는 조명 장식과 불꽃놀이가 마련됐다. 비키니를 입은 리사는 사진 속 지인들과 함께 케이크를 자르고 있다.

리사는 이번 생일로 20대 활동을 매듭짓게 됐다. 팬들은 해당 게시물 댓글을 통해 축하 메시지를 남겼다.

이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr

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