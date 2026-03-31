사진=그룹 블랙핑크 리사 SNS

그룹 블랙핑크 리사가 화려한 의상과 함께 20대의 마지막 생일을 기념했다.리사는 지난 30일 개인 SNS 계정에 "사랑하는 사람들과 함께한 마지막 20대"라는 문구와 사진 여러 장을 게시했다. 공개된 사진 속 리사는 반짝이는 소재의 드레스를 착용하고 해변에서 생일 파티를 진행하는 모습이다.파티 현장에는 조명 장식과 불꽃놀이가 마련됐다. 비키니를 입은 리사는 사진 속 지인들과 함께 케이크를 자르고 있다.리사는 이번 생일로 20대 활동을 매듭짓게 됐다. 팬들은 해당 게시물 댓글을 통해 축하 메시지를 남겼다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr