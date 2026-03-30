사진=배우 송윤아 SNS

배우 송윤아가 투병 중인 어머니의 근황과 함께 심경을 밝혔다.송윤아는 지난 29일 개인 SNS 계정에 병상에 앉아 있는 어머니와 함께 찍은 사진을 게시했다. 공개된 사진에서 송윤아는 어머니의 얼굴을 감싸고 이마를 맞대고 있다.송윤아는 사진과 함께 영문으로 "제발 한 번만, 제 이름을 다시 불러주세요. 제발"이라는 문구를 남겼다. 이어 기도하는 모양의 이모티콘을 덧붙였다.해당 게시물은 건강이 악화된 어머니가 본인의 이름을 기억하지 못하는 상황에 대해 언급한 것으로 보인다.배우 문정희는 해당 게시물에 "기도할게요 언니"라는 댓글을 작성하며 위로를 건넸다.송윤아는 2009년 배우 설경구와 결혼해 슬하에 아들 한 명을 두고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr