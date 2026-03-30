(가장 왼쪽) 나상도와 (가장 우측) 최재명이 니엘, 이호원 사이에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=정다연 기자

'미스터트롯3' 출신 최재명이 뮤지컬 배우로 데뷔하게 된 소감에 대해 전했다.30일 오후 강남 백암아트홀에서 '걸프렌드' 프레스콜이 진행됐다. 이날 행사에는 노우진 협력 연출과 J ACO 음악 감독을 비롯해 배우 김재한, 연호, 옥진욱, 태호, 홍은기, 나상도, 니엘, 이호원, 김현중, 이도경이 참석했다.'걸프렌드'는 1990년대를 배경으로 한다. 졸업을 앞둔 두 청춘 윌과 마이크가 음악을 통해 서로를 마주하게 되는 이야기를 담은 작품이다. 두 사람은 무심해 보이지만 각자의 불안과 결핍을 안고 살아간다. 낯선 감정 앞에서 머뭇거리다 조금씩 서로의 관계를 좁혀간다.트로트 가수인 최재명은 이번 작품으로 뮤지컬 무대를 처음 밟게 됐다. 그는 "처음 캐스팅 제안을 받았을 땐 겁이 없는 사람이라 당연히 하겠다고 했다"고 회상했다.이어 그는 "연기 경험이 많은 분들의 노력에서 배울 점이 많아 더 열심히 하게 됐다"면서 "P 성향이 강한 사람이라 무언가를 정해 놓는 것 자체를 싫어하는데, 점점 J가 되어 가는 것 같다. 제가 출연진 중 가장 막내인데, 무대를 위해 작은 약속들도 다 맞춰야 하기 때문에 형들과 잘 지켜가고 있다"고 말했다.그러면서 그는 "많은 분들의 솔직한 평가를 부탁드린다"고 피드백에 열려있는 면모를 보였다.한편 '걸프렌드'는 오는 31일부터 6월 7일까지 백암아트홀에서 공연된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr