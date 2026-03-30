'미스터트롯3' 출신 최재명이 뮤지컬 배우로 데뷔하게 된 소감에 대해 전했다.
30일 오후 강남 백암아트홀에서 '걸프렌드' 프레스콜이 진행됐다. 이날 행사에는 노우진 협력 연출과 J ACO 음악 감독을 비롯해 배우 김재한, 연호, 옥진욱, 태호, 홍은기, 나상도, 니엘, 이호원, 김현중, 이도경이 참석했다.
'걸프렌드'는 1990년대를 배경으로 한다. 졸업을 앞둔 두 청춘 윌과 마이크가 음악을 통해 서로를 마주하게 되는 이야기를 담은 작품이다. 두 사람은 무심해 보이지만 각자의 불안과 결핍을 안고 살아간다. 낯선 감정 앞에서 머뭇거리다 조금씩 서로의 관계를 좁혀간다.
트로트 가수인 최재명은 이번 작품으로 뮤지컬 무대를 처음 밟게 됐다. 그는 "처음 캐스팅 제안을 받았을 땐 겁이 없는 사람이라 당연히 하겠다고 했다"고 회상했다.
이어 그는 "연기 경험이 많은 분들의 노력에서 배울 점이 많아 더 열심히 하게 됐다"면서 "P 성향이 강한 사람이라 무언가를 정해 놓는 것 자체를 싫어하는데, 점점 J가 되어 가는 것 같다. 제가 출연진 중 가장 막내인데, 무대를 위해 작은 약속들도 다 맞춰야 하기 때문에 형들과 잘 지켜가고 있다"고 말했다.
그러면서 그는 "많은 분들의 솔직한 평가를 부탁드린다"고 피드백에 열려있는 면모를 보였다.
한편 '걸프렌드'는 오는 31일부터 6월 7일까지 백암아트홀에서 공연된다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
30일 오후 강남 백암아트홀에서 '걸프렌드' 프레스콜이 진행됐다. 이날 행사에는 노우진 협력 연출과 J ACO 음악 감독을 비롯해 배우 김재한, 연호, 옥진욱, 태호, 홍은기, 나상도, 니엘, 이호원, 김현중, 이도경이 참석했다.
'걸프렌드'는 1990년대를 배경으로 한다. 졸업을 앞둔 두 청춘 윌과 마이크가 음악을 통해 서로를 마주하게 되는 이야기를 담은 작품이다. 두 사람은 무심해 보이지만 각자의 불안과 결핍을 안고 살아간다. 낯선 감정 앞에서 머뭇거리다 조금씩 서로의 관계를 좁혀간다.
트로트 가수인 최재명은 이번 작품으로 뮤지컬 무대를 처음 밟게 됐다. 그는 "처음 캐스팅 제안을 받았을 땐 겁이 없는 사람이라 당연히 하겠다고 했다"고 회상했다.
이어 그는 "연기 경험이 많은 분들의 노력에서 배울 점이 많아 더 열심히 하게 됐다"면서 "P 성향이 강한 사람이라 무언가를 정해 놓는 것 자체를 싫어하는데, 점점 J가 되어 가는 것 같다. 제가 출연진 중 가장 막내인데, 무대를 위해 작은 약속들도 다 맞춰야 하기 때문에 형들과 잘 지켜가고 있다"고 말했다.
그러면서 그는 "많은 분들의 솔직한 평가를 부탁드린다"고 피드백에 열려있는 면모를 보였다.
한편 '걸프렌드'는 오는 31일부터 6월 7일까지 백암아트홀에서 공연된다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
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