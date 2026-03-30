사진제공=KBS

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'아침마당'의 MC 박철규 아나운서가 오는 5월 '아침마당' 공식 유튜브 채널을 통해 육아일기를 공개한다.30일 서울 영등포구 KBS 본관에서 KBS1TV '아침마당' 개편 기자간담회가 열렸다. 행사에는 엄지인, 박철규 아나운서, 가수 윤수현, 나상도, 개그맨 정태호, 김대현 PD가 참석했다.'아침마당'은 1991년 5월 첫 방송을 시작해 올해로 35주년을 맞았다. 지난 2월 '아침마당' 측은 40~70대 시청자 600명을 대상으로 설문조사를 진행했고, 이를 바탕으로 30일부터 시청자 참여, 재미, 디지털 확장 세 가지 키워드를 중심으로 개편에 나섰다.박철규 아나운서는 지난해 '아침마당'에 새롭게 합류했다. 박 아나운서는 "출연 8개월 만에 개편을 맞게 됐다"라며 "잘 해내고 싶은 부담도 있고, 개편을 맞아 나의 색깔을 더 잘 녹여내고 싶은 바람도 있다"고 말문을 열었다.이어 그는 "'아침마당' 시청자분들은 보통 사람들의 인생 이야기를 좋아해 주시더라. 아빠가 되고 결혼 3년 차가 되면서 점점 더 생활밀착형 공감을 하게 됐다. 나의 장점들을 코너에 더 잘 녹여낼 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.지난 2월 득녀 소식을 알린 박철규 아나운서의 육아일기 공개 계획도 전해졌다. 김대현 PD는 "박철규 아나운서의 육아일기도 5월부터 유튜브로 선보일 수 있게 준비 중이다. 아직 아기가 100일이 안 됐는데 그때쯤이면 보여드릴 수 있을 것 같다"고 밝혔다.'아침마당'은 매주 평일 오전 8시 25분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr