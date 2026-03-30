사진= Frankies Bikinis SNS

사진= Frankies Bikinis SNS

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그룹 블랙핑크 제니가 수영복 화보를 공개하며 놀라운 몸매를 과시했다.한 수영복 브랜드는 30일 공식 SNS를 통해 제니와 협업한 컬렉션 사진을 게시했다. 사진에는 해변에서 비키니와 데님 팬츠를 착용한 제니의 모습이 담겼다. 제니는 야외를 배경으로 여러 포즈를 취했다.제니는 주요 해외 음악 축제에 헤드라이너로 참석할 계획이다. 미국 뉴욕 '더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌'과 스페인 '2026 매드 쿨 페스티벌'에 출연한다. 미국 '롤라팔루자 시카고'와 일본 '서머 소닉 2026' 등 대형 축제 무대에도 오를 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr