사진= Frankies Bikinis SNS
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그룹 블랙핑크 제니가 수영복 화보를 공개하며 놀라운 몸매를 과시했다.

한 수영복 브랜드는 30일 공식 SNS를 통해 제니와 협업한 컬렉션 사진을 게시했다. 사진에는 해변에서 비키니와 데님 팬츠를 착용한 제니의 모습이 담겼다. 제니는 야외를 배경으로 여러 포즈를 취했다.
사진= Frankies Bikinis SNS
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제니는 주요 해외 음악 축제에 헤드라이너로 참석할 계획이다. 미국 뉴욕 '더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌'과 스페인 '2026 매드 쿨 페스티벌'에 출연한다. 미국 '롤라팔루자 시카고'와 일본 '서머 소닉 2026' 등 대형 축제 무대에도 오를 예정이다.

이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr

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