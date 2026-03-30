김동준, 전신 성형했다…귀국 후 전여친 스토킹 혐의, 경찰까지 나서 ('세이렌')

사진제공=tvN

전직 형사 위하준의 집념이 다시 깨어난다.30일 방송되는 tvN 월화드라마 ‘세이렌’ 9회에서는 차우석(위하준 분)이 백준범(김정현 분) 살인 혐의로 체포된 한설아(박민영 분)의 결백을 입증하기 위해 분투한다.차우석은 현재 한설아와 손을 잡고 그녀를 둘러싼 연속된 죽음의 실체를 찾고 있다. 집요한 추리 끝에 한설아의 옛 연인 이수호(김동준 분)가 전신 성형을 하고 백준범의 얼굴로 한국으로 돌아왔다는 것까지 밝혀낸 상황. 그러나 백준범을 한설아 스토킹과 구호단체 팀장 살인 미수 혐의로 체포하기도 전, 백준범이 피투성이로 죽은 채 발견돼 충격을 안겼다.그런 백준범 옆에는 얼굴과 손에 피를 묻힌 한설아가 서 있었고 결국 한설아는 백준범을 살해한 혐의로 경찰에 이송되고 만다. 그러나 차우석은 현장에서 목격한 것만으로는 한설아의 혐의를 인정할 수 없다며 그녀의 결백을 입증하고자 사건 현장을 차분하게 되짚는다.공개된 사진 속 차우석은 사건 현장에서 무언가를 확인한 듯 핏자국을 유심히 지켜보고 있다. 사람들이 무심코 스쳐 지나갔을지도 모르는 사소한 흔적에서 수사의 전환점이 될지도 모를 새로운 증거를 발견하는 것. 한 번 사건을 물면 놓지 않는 차우석의 지독한 집념이 이번에도 통할 수 있을지 궁금해진다.특히 차우석은 직장 동료였던 공주영(공성하 분)을 비롯해 형사들과 긴밀한 협상을 이어가며 한설아를 빼내기 위해 노력할 예정이다. 차우석과 달리 형사들은 한설아가 백준범을 살해한 범인이라고 믿고 있는 가운데, 형사들의 마음을 돌릴 차우석의 결정적 한 수에 관심이 집중된다.‘세이렌’ 9회는 이날 오후 8시 50분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr