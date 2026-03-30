사진제공=KBS

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가수 나상도(42)가 "'아침마당'에서 결혼을 발표하겠다"라며 프로그램을 향한 깊은 애정을 보여줬다.30일 서울 영등포구 KBS 본관에서 KBS1TV '아침마당' 개편 기자간담회가 열렸다. 행사에는 엄지인, 박철규 아나운서, 가수 윤수현, 나상도, 개그맨 정태호, 김대현 PD가 참석했다.'아침마당'은 1991년 5월 첫 방송을 시작해 올해로 35주년을 맞았다. 지난 2월 '아침마당' 측은 40~70대 시청자 600명을 대상으로 설문조사를 진행했고, 이를 바탕으로 30일부터 시청자 참여, 재미, 디지털 확장 세 가지 키워드를 중심으로 개편에 나섰다.첫 녹화를 마친 소감을 묻자 나상도는 "개편 후 첫 녹화라 떨릴 줄 알았는데 아니었다. '아침마당' 시그널 음악을 들으니 자연스레 긴장이 풀렸다. 특히 엄지인, 박철규 씨가 편안히 잘 진행해 주셔서 무사히 녹화를 마쳤다"고 말했다.또 그는 "개인적으로 내가 '아침마당'과 잘 맞는다고 생각한다"라며 "아무래도 잘생겼다기보다는 구수하고 편안한 얼굴을 가지고 있어 전 국민이 편안하게 보는 '아침마당'과 찰떡이라고 생각한다"고 너스레를 떨었다.프로그램을 향한 남다른 애정을 보여주기도 했다. 나상도는 "내가 '아침마당'에 출연하는 동안 결혼을 한다면 꼭 '아침마당'에서 결혼을 발표하겠다. 신랑 입장곡도 '아침마당' 시그널로 할 것"이라고 말해 웃음을 자아냈다.'아침마당'은 매주 평일 오전 8시 25분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr