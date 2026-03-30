이시영 아들, 늦둥이 여동생 생기더니 결국 일냈다…모친 얼마나 기쁠까

배우 이시영이 아들의 기쁜 소식을 전했다.이시영은 지난 29일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이시영이 아들을 픽업한 듯 조수석에 태운 모습. 이때 이시영의 아들은 '인천 아이스하키 챔피언십'이라는 영문이 적혀진 메달을 손에 쥐고 있어 눈길을 끌었다.한편 이시영은 요식업에 종사하는 비연예인과 2017년 결혼했으나, 8년 만인 지난해 초 파경을 맞았다. 이후 지난해 7월 "현재 임신 중"이라며 결혼 생활 중 시험관 시술로 둘째를 준비한 사실을 알렸다.이시영은 이혼 후 배아 냉동 보관 폐기 시점이 다가오자 배아를 이식을 받기로 결정했고, 지난해 11월 딸을 출산했다. 현재 초등학생 아들과 딸을 슬하에 둔 두 아이 엄마가 됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr