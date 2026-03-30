사진=사진작가 조선희 SNS

그룹 신화 이민우의 결혼식을 계기로 멤버들이 한자리에 모였다. 데뷔 후 28년 동안 활동해온 이들의 모습이 사진으로 기록됐지만, 신혜성의 모습은 보이지 않았다.사진작가 조선희는 지난 29일 개인 SNS 계정에 서울 모처에서 진행된 이민우의 결혼식 현장 사진을 게시했다. 조선희는 "신화는 내가 제일 촬영 많이 한 그룹이었다"라며 멤버들이 부부 동반으로 식에 참석해 사진을 남기게 됐다는 설명을 덧붙였다.공개된 사진에는 기혼 멤버인 에릭, 전진, 앤디가 동행한 모습이 담겼다. 이들은 각자의 배우자인 배우 나혜미, 류이서, 아나운서 이은주와 함께 예식에 참석했다. 아들을 품에 안고 있는 에릭의 모습도 확인됐다.현재 미혼인 가수 김동완은 홀로 참석해 이민우의 결혼을 축하했다. 음주운전으로 자숙 중인 가수 신혜성은 해당 사진에 나타나지 않았다.이날 예식의 사회는 전진과 앤디가 맡았다. 이민우는 이아미 씨와 결혼해 팀 내 네 번째 기혼자가 됐다. 두 딸의 아버지가 된 이민우는 가정을 꾸리고 인생의 새로운 단계를 시작했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr