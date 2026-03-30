유연석 때문에 0% 시청률로 급락했는데…"나와 닮은점 많아" 평행이론 주장 ('틈만나면')

사진제공=SBS '신이랑'(왼), JTBC '샤이닝'

유연석이 ‘갓세븐’ 박진영과의 평행이론을 주장한다. 두 사람은 현재 동시간대 방송되는 드라마에 출연 중이다. 박진영 주연의 JTBC '샤이닝'은 유연석 주연의 SBS '신이랑 법률사무소'에 밀려 시청률이 0%대까지 떨어졌다. 반면 '신이랑'은 6회 만에 10%대를 돌파했다.오는 31일 오후 9시 방송되는 SBS 예능 '틈만 나면,'은 2MC 유재석, 유연석과 함께 ‘틈 친구’로 배우 박해수, 이희준이 출격해 쌍문동에서 힐링 수다 케미를 선사한다.이날 쌍문동 일대를 활보하던 유재석, 유연석, 박해수, 이희준은 지나가던 시민이 유독 유연석에게만 “아유 잘생겼다”라며 격한 반응을 보이자, 유재석은 “여사님 섭섭하네”라며 귀여운 투정을 부려 웃음을 자아낸다.그도 잠시, 여사님들이 쏘아 올린 공은 뜻밖의 ‘칭찬학개론 토크’로 번진다. 유재석은 “사실 아무리 친해도 ‘잘생겼다’, ‘예쁘다’는 칭찬은 잘 안 나온다. 빈말은 잘 못하는 스타일”이라면서 “가끔 나도 모르게 ‘어우 잘생겼다’ 소리가 튀어나오는 동료들이 있다”라고 말해 흥미를 돋운다. 이에 박해수도 “저도 ’갓세븐’의 진영이를 봤을 때 딱 그랬다. 저도 모르게 ‘너 눈이 너무 예쁘다’라는 말이 튀어나오더라”라고 맞장구를 친다.이런 가운데 유연석이 별안간 박진영과의 평행이론을 주장해 파란을 불러온다는 후문이다. 유연석은 별안간 “진영이가 나랑 닮은 점이 많다”며 목소리를 높여 형들의 이목을 집중시킨다. 유재석이 “지금 얼굴이 닮았다는 거야?”라며 ‘연식이 놀리기’에 시동을 걸려고 하자, 당황한 유연석은 “우리 둘 다 경상도에서 상경한 게 똑같다는 의미”라며 황급히 해명에 나선다.유연석이 드라마 촬영장에서 바리스타 자격증 값을 제대로 해냈다는 후기가 전해져 호기심을 자극한다. 앞서 유연석과 박해수는 드라마 ‘수리남’ 해외 촬영을 함께한 사이로, 박해수가 “연석이가 내려준 커피가 정말 맛있었다”라며 ‘바리스타 유’의 실력을 입증한다.유연석이 “드립 커피 도구들을 직접 챙겨갔다. 제가 자격증이 있지 않냐”라며 내공을 뽐내자, 박해수는 “황정민 형이랑 하정우 형도 정말 좋아했다”고 생생한 후기를 전해 유연석의 어깨를 치솟게 한다.이어 유연석은 ‘구동매 찐팬’ 틈 주인을 위한 특급 팬서비스를 선사해 눈길을 끈다. 특히 화제의 명장면 ‘치맛자락 씬’을 재현해 현장을 열광케 만들었다고 해 기대감이 모인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr