/ 사진=앤피오

배우 황보름별이 드라마 '신이랑 법률사무소'에 합류한다.SBS 금토드라마 '신이랑 법률사무소'가 탄탄한 전개와 배우들의 열연으로 시청자들의 호평을 받고 있는 가운데, 황보름별이 한나현(이솜 분)의 언니 '한소현' 역으로의 등장을 예고해 눈길을 끈다.소현은 최고의 변호사를 꿈꾸다 불의의 사고로 세상을 떠난 인물로, 동생 나현이 법조인의 길을 걷게 만든 결정적인 계기를 제공한 것으로 알려져 있다. '신이랑 법률사무소'가 주인공 신이랑(유연석 분)과 나현을 중심으로 매회 다양한 망자들의 사연을 풀어내고 있는 만큼, 소현 역시 이랑의 몸을 빌려 나현을 만날 수 있을지 궁금증을 자극한다.그동안 드라마 '제4차 사랑혁명', '노무사 노무진', ‘찌질의 역사’, '마에스트라', '꽃선비 열애사'와 영화 ‘전,란’ 등 다양한 장르에서 자신만의 연기를 펼쳐온 황보름별은, 이번 작품을 통해 또 한 번 밀도 높은 캐릭터 소화력을 선보일 것으로 기대된다.한편, 황보름별이 출연하는 SBS '신이랑 법률사무소'는 매주 금, 토 밤 9시 50분에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr