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'동상이몽 시즌2 – 너는 내 운명'에서 40kg 감량 후 뜻밖의 건강 위기에 봉착한 홍윤화, 김민기 부부의 일상이 공개된다.오는 31일 방송되는 SBS '동상이몽 시즌2 – 너는 내 운명' (이하 '동상이몽2')에서는 사뭇 심각한 모습으로 대학병원을 찾는 홍윤화의 모습이 담긴다. 평소의 밝은 모습은 간데없이 "내 몸이 너무 낯설다"며 당혹감을 감추지 못한 홍윤화는 결국 남편 김민기와 함께 비만학계 권위자 오상우 교수를 찾는다고.검사 결과, 예상치 못한 소견이 이어지자 스튜디오는 충격에 빠진다. 특히 홍윤화는 인생 최초로 영양 불균형 및 영양 부족이라는 판정을 받아 모두를 놀라게 한다. 이로 인해 일명 '맛있게 먹어서 빼는' 홍윤화 표 특별 식단은 물론, 최근 시작한 마라톤 도전에도 급제동이 걸린다. 뿐만 아니라 이날 방송에서는 최근 이슈되는 다양한 다이어트 방법의 오해와 진실, 가장 효과적인 다이어트 꿀팁까지 공개될 예정이다.이어진 진단 결과에서는 더욱 날 선 긴장감이 감돈다. 오상우 교수가 현재 홍윤화의 상황을 '요요의 시작'이라고 분석한 것. 청천벽력 같은 진단에 홍윤화는 즉각 반기를 든다. 그는 "건강을 위해 계획적으로 찌운 것"이라며 요요가 아닌 철저한 분석에 따른 자발적 증량이라 주장하며 팽팽하게 맞선다.홍윤화는 위기를 기회로 삼아 추가로 15kg을 감량하겠다는 파격적인 목표를 다시 세운다. 하지만 재도약을 위한 건강 회복을 핑계로 선보인 식단은 다름 아닌 고탄수화물, 고단백질, 고지방 메뉴 오리 한 상이라고. 화려한 발골쇼는 물론 단숨에 8인분을 해치우며 예전 '먹방 퀸'의 폼을 완벽히 회복한 홍윤화의 모습에 스튜디오에서는 군침을 흘렸다는 후문이다.'동상이몽2'는 31일 오후 10시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr